প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে স্ত্রী–পরিবার ও কর্মীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন এনভিডিয়াপ্রধান

বিশ্বের শীর্ষ এআই চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। সন্দেহভাজন এক চীনা গুপ্তচরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ানোর কারণে তিনি এই তদন্তের মুখে পড়েছেন। মার্কিন কর্মকর্তাদের ধারণা, হুয়াংয়ের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা ওই নারী চীনের গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করতেন।
এমন পরিস্থিতিতে স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বস্ততার কথা স্বীকার করে নিজের পরিবার ও কর্মীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন হুয়াং। এনভিডিয়াপ্রধানের পাশে দাঁড়িয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হুয়াংকে একজন ‘সম্মানিত ব্যক্তি’ হিসেবে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, দেশের জন্য হুয়াং অসাধারণ কাজ করেছেন।
স্ত্রী ও পরিবারের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা
গতকাল রোববার এনভিডিয়ার কর্মীদের উদ্দেশে দেওয়া এক চিঠিতে স্ত্রীর প্রতি ‘অবিশ্বস্ত থাকার’ কথা অকপটে স্বীকার করেন জেনসেন হুয়াং। স্ত্রী ও সন্তানদের মনে আঘাত দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘আমি যা করেছি, তার কোনো সাফাই বা অজুহাত হয় না। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’
সহকর্মীদের উদ্দেশে হুয়াং বলেন, ‘আপনাদের সেবা করা এবং আপনাদের বিশ্বাসের যোগ্য হয়ে থাকা আমার দায়িত্ব ছিল। আমি সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি।’ তিনি আরও জানান, এনভিডিয়ার কর্মী, পরিচালনা পর্ষদ ও শেয়ারহোল্ডারদের প্রত্যাশা পূরণে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন এবং নিজের কাজের সম্পূর্ণ দায় তিনি নিজেই নিচ্ছেন।
হুয়াংকে ‘সম্মানিত ব্যক্তি’ বললেন ট্রাম্প
এনভিডিয়াপ্রধানের বিরুদ্ধে তদন্তের খবর সামনে আসার পর গতকাল রাতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানান, তদন্ত শুরুর পর হুয়াংয়ের সঙ্গে তাঁর কোনো কথা হয়নি।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমি শুধু জানি, তিনি একজন ভালো মানুষ। তবে ভেতরে কী ঘটছে, তা আপনি কখনোই জানতে পারবেন না।’ হুয়াং ‘দেশের জন্য অসাধারণ কাজ করেছেন’ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, অ্যালিস হুয়াং চীনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছেন, এমন গোয়েন্দা তথ্যের বিষয়ে গত বছরই ট্রাম্পকে জানানো হয়েছিল। তখন এ তথ্যের ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে ট্রাম্প বলেন, ‘না, আমি তা মনে করি না। আমার মনে হয়, তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি।’
গুপ্তচর সন্দেহে তদন্ত
মার্কিন সংবাদপত্র দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যালিস হুয়াং নামের এক চীনা নারী ব্যবসায়ীর সঙ্গে জেনসেন হুয়াংয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বিশ্বাস, অ্যালিস চীনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছিলেন। এ তথ্য ফাঁসের পর এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত শুরু করেছে।
তবে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, তাদের কোনো প্রযুক্তিগত গোপনীয়তা বা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে, পরিচালনা পর্ষদ এমন কোনো প্রমাণ পায়নি। হুয়াংও প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষ পদে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেছেন।
তদন্তে সহযোগিতার বিষয়ে হুয়াং বলেন, ‘সংবাদমাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে যেসব শঙ্কার কথা বলা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে পরিচালনা পর্ষদ একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করেছে। আমি এই তদন্তকে পূর্ণ সমর্থন করি এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করব।’
হুয়াং আরও বলেন, ‘আমি আমাদের দেশ ও প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসি। এনভিডিয়াকে রক্ষা করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাকে সমর্থন জোগাতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একজন আমেরিকান হিসেবে আমি গর্বিত ও কৃতজ্ঞ।’
অভিযোগ ভিত্তিহীন: বেইজিং
জেনসেন হুয়াংকে লক্ষ্য করে কোনো ধরনের গোয়েন্দা অভিযান চালানোর অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে চীন। দেশটির সরকার এই দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন জল্পনাকল্পনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।
এর আগে দ্য নিউইয়র্ক টাইমসে প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর প্রতিক্রিয়া জানান চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন। তিনি বলেন, ‘প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অনুমানের ওপর তৈরি করা হয়েছে। চীনকে আন্তর্জাতিকভাবে হেয় ও কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা ছাড়া এটি আর কিছুই নয়।’