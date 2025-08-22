দুদিনের জাপান সফরে আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুই দিনের সফরে আগামী সপ্তাহে জাপানে আসবেন। আজ শুক্রবার জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২৯ ও ৩০ আগস্ট মোদি জাপান সফর করবেন।
টোকিওতে অবস্থানকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর জাপানি প্রতিপক্ষ ইশিবা শিগেরুর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করা ছাড়াও দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নৈশভোজে যোগ দেবেন। এটাকে কর্ম পরিচালনা অব্যাহত রাখা নৈশভোজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে ধরে নেওয়া যায় দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হবে।
নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে টোকিও কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে এবং ভারতের পক্ষ থেকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বাইরে কোন দিক নিয়ে আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হবে, জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে তার উল্লেখ করা হয়নি।
তবে ভারত-জাপান সম্পর্কের ওপর নজর রাখা জাপানের সাংবাদিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদেরা মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর পাল্টা শুল্ক দিয়ে উভয় দেশকে কিছুটা হলেও কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছেন। ট্রাম্পের শুল্কের প্রভাব কমাতে উভয় দেশ কী করতে পারে, তার বিভিন্ন দিক আলোচনায় গুরুত্ব পাবে।
এর বাইরে টোকিওতে সদ্য শেষ হওয়া আফ্রিকার উন্নয়ন-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন টিকাডে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইশিবা আফ্রিকার সঙ্গে সম্পর্ককে ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ বিষয়ে ভারতের পক্ষ থেকে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হতে পারে।
ইশিবার প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যে থাকা জাপানের কারখানা থেকে আফ্রিকায় মোটরগাড়ি ও উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য রপ্তানি করা হবে। ট্রাম্প প্রশাসনের শাস্তিমূলক শুল্ক এড়াতে ইশিবার এই প্রস্তাব নিজেদের কিছুটা হলেও সাহায্য করবে বলে মনে করে ভারত। তাই তারা টিকাড ঘোষণার এ দিকটিতে বিশেষ আগ্রহ দেখাবে।
তা ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশে বিনিয়োগ ও উন্নয়ন সহায়তা নিয়ে চীনের সঙ্গে জাপানের চলমান পরোক্ষ প্রতিযোগিতা জাপান-ভারত সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলবে কি না, ভারত হয়তো সে বিষয়েও ধারণা পেতে চেষ্টা করবে। কারণ, চীন-ভারত সম্পর্কে সম্প্রতি কিছুটা হলেও বরফ গলার পরিষ্কার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।
জাপানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। জাপানের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী আবে শিনজো বিগত এক দশকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। আবের উত্তরসূরিরাও সেই পথ থেকে সরে আসেননি।
প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে এবার নিয়ে আটবার জাপান সফর করতে যাচ্ছেন মোদি। আর ইশিবার সঙ্গে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো শীর্ষ আলোচনায় বসবেন তিনি। মোদির জাপানে অবস্থানকালে দুই দেশের নেতারা মিয়াগি জেলায় সংক্ষিপ্ত এক সফরে যাবেন।