বৃষ্টি থেকে বাঁচতে দোকানে ঢুকে জিতলেন ১,৪০,০০০ ডলার

চীনের এক নারী বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি দোকানে। সেখানে হঠাৎ করে লটারির একটি স্ক্র্যাচ কার্ড কেনেন তিনি। আর সেটিই ঘুরিয়ে দিয়েছে তাঁর ভাগ্যের চাকা। ওই কার্ডে তিনি জিতে নিয়েছেন ১০ লাখ ইউয়ান বা প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার ডলার। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সাড়া ফেলেছে।
৮ আগস্ট দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের ইউনান প্রদেশের ইউশি শহরে হঠাৎ প্রবল বর্ষণে ভিজে ওই নারী ঢুকে পড়েন হংটা জেলার একটি লটারির দোকানে। দোকানমালিকের ভাষায়, ওই নারী তখন বলেন, ‘আপনাদের এখানে স্ক্র্যাচ কার্ড আছে? যেহেতু বৃষ্টিতে আটকা পড়েছি, একটু খেলা যাক।’
স্ক্র্যাচ কার্ড কিনে সাপ্তাহিক বা দৈনিক ড্রর জন্য অপেক্ষা করতে হয় না, বরং তাৎক্ষণিক ফলাফল জানা যায় এবং কয়েক লাখ ইউয়ান জেতার সুযোগ থাকে।
সেদিন ওই নারী প্রায় ৯০০ ইউয়ান (১২৫ ডলার) দিয়ে একটি পুরো বুকলেট কিনে নিয়েছিলেন। সেখানে প্রায় ৩০টি টিকিট ছিল। প্রতিটি টিকিটের দাম ছিল ৩০ ইউয়ান। অবিশ্বাস্যভাবে ষষ্ঠ টিকিটে উঠে আসে ১০ লাখ ইউয়ানের পুরস্কার। ওই নারী বলেন, ‘আমার হাত-পা কাঁপছিল। স্বপ্নেও ভাবিনি এটা সম্ভব হবে।’
দোকানমালিক নিশ্চিত করেছেন, ওই নারীর জেতা অর্থ লটারির যথাযথ নিয়ম মেনে যাচাই ও অনুমোদন করা হয়েছে।
পুরস্কার জেতার পর কৃতজ্ঞতা জানাতে ওই নারী দোকানমালিককে নগদ অর্থভর্তি একটি লাল খাম এবং একটি রেশমি ব্যানার উপহার দেন। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি শেয়ার করেননি তিনি।
ওই নারী বলেন, ‘আমি প্রায়ই দেখি লোকজন কয়েক কোটি ইউয়ান জিতে নেয়। তার তুলনায় আমারটা তেমন বড় কিছু নয়। তাই চুপচাপ কাজে ফিরে গিয়েছি।’
এ ঘটনা নেটিজেনদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। অনেকে এটিকে চীনা প্রবাদ ‘পানি মানেই সৌভাগ্য’র সঙ্গে তুলনা করেছেন। একজন লিখেছেন, ‘নিশ্চয়ই সম্পদের দেবতা বৃষ্টি পাঠিয়েছিলেন।’ অন্য একজন মজা করে লিখেছেন, ‘যদি বৃষ্টি সৌভাগ্য আনে, তবে পরেরবার বৃষ্টি নামলেই লটারির দোকানে ছুটব।’