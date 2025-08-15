দৌড় প্রতিযোগিতা, ফুটবল, টেবিল টেনিস, কুংফুতে সরগরম চীনের হিউম্যানয়েড রোবট গেমস

চীনে মানবাকৃতির (হিউম্যানয়েড) রোবটের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছে। আজ শুক্রবার থেকে প্রথমবারের মতো ওয়ার্ল্ড হিউম্যানয়েড রোবট গেমস নামের তিন দিনের এ আসর শুরু হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিকসে নিজেদের অগ্রগতিগুলোকে উপস্থাপন করতে চাইছে বেইজিং।
প্রতিযোগিতায় ১৬টি দেশ থেকে ২৮০টি দল অংশ নিচ্ছে। ১০০ মিটার হার্ডল দৌড়, কুংফু, লাফানো, টেবিল টেনিসসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় রোবট অংশ নিচ্ছে। ওষুধ বাছাই, মালামাল তোলা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সামাল দেওয়ার মতো প্রতিযোগিতাগুলোতেও অংশ নিচ্ছে এগুলো।
প্রতিযোগী দলগুলো যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে। এর মধ্যে ১৯২টি দল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিত্ব করছে। আর ৮৮টি দল এসেছে চীনের ইউনিট্রি ও ফুরিয়ার ইন্টেলিজেন্সের মতো বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে। প্রতিযোগী দলগুলো চীনের বুস্টার রোবোটিকসের মতো বিভিন্ন রোবট নির্মাতা কোম্পানির রোবট ব্যবহার করেছে।
প্রতিযোগী দলগুলো যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে। এর মধ্যে ১৯২টি দল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিত্ব করছে। আর ৮৮টি দল এসেছে চীনের ইউনিট্রি ও ফুরিয়ার ইন্টেলিজেন্সের মতো বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে। প্রতিযোগী দলগুলো চীনের বুস্টার রোবোটিকসের মতো বিভিন্ন রোবট নির্মাতা কোম্পানির রোবট ব্যবহার করেছে।
জার্মানির লিপজিগ ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেসের সঙ্গে সম্পৃক্ত দল এইচটিডব্লিউকে রোবট ফুটবল দলের সদস্য ম্যাক্স পল্টার বলেন, ‘আমরা এখানে খেলার জন্য এবং জেতার জন্য এসেছি। তবে আমরা গবেষণার ব্যাপারেও আগ্রহী।’
পল্টার আরও বলেন, ‘এই প্রতিযোগিতায় অনেক নতুন এবং রোমাঞ্চকর ধারণা পরীক্ষা করে দেখা যায়। আমরা যদি কিছু করার চেষ্টা করি এবং তা কাজ না করে, তবে আমরা খেলায় হেরে যাই। এটা দুঃখজনক। তবে অকার্যকর কোনো জিনিসে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করার চেয়ে এটা তুলনামূলক ভালো।’
বেইজিংয়ে রোবট গেমের এ আসরে টিকিটের দাম ধরা হয়েছে ১২৮ থেকে ৫৮০ ইউয়ান।
মানব আকৃতির রোবটগুলোর মধ্যে ফুটবল ম্যাচ চলার সময় দেখা যায়, এগুলো একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বারবার পড়ে যাচ্ছে। দৌড় প্রতিযোগিতার সময়ও কিছু রোবটকে মাঝপথে পড়ে যেতে দেখা গেছে।
একটি ফুটবল ম্যাচ চলাকালে দেখা যায়, চারটি রোবট একটির ওপর আরেকটি হেলে পড়েছে এবং সব কটি একসঙ্গে মাটিতে পড়ে গেছে। আর ১ হাজার ৫০০ মিটারের দৌড় প্রতিযোগিতা চলাকালে পূর্ণ গতিতে দৌড়ানোর সময় হুট করে একটি রোবট পড়ে যায়।
খেলা চলার সময় দর্শকেরা চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করছিলেন।
অবশ্য, প্রতিযোগিতা চলাকালে রোবটগুলো বারবার পড়ে গেলেও মানুষের সহায়তায় সেগুলো আবার উঠে দাঁড়ায়। কোনো কোনো রোবট অবশ্য নিজে নিজেই উঠে দাঁড়াতে পারে, যা দর্শকদের প্রশংসা কুড়াচ্ছে।
আয়োজকেরা বলছেন, এই ধরনের আয়োজনের মধ্য দিয়ে কারখানার কাজের মতো ব্যবহারিক কাজের উপযোগী করে রোবট বানাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের সুযোগ তৈরি হবে।
একটি ফুটবল ম্যাচ চলাকালে দেখা যায়, চারটি রোবট একটির ওপর আরেকটি হেলে পড়ে এবং সব কটি একসঙ্গে মাটিতে পড়ে যায়। আর ১ হাজার ৫০০ মিটারের দৌড় প্রতিযোগিতা চলাকালে পূর্ণ গতিতে দৌড়ানোর সময় হুট করে একটি রোবট পড়ে যায়।
বিশ্লেষকেরা বলেন, ফুটবল ম্যাচ রোবটের সমন্বয় করার সক্ষমতা বাড়ায়।
রোবট তৈরিতে চীন শত শত কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে। বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় দক্ষ জনশক্তির মতো সমস্যা মোকাবিলা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে রোবট তৈরির ওপর জোর দিচ্ছে তারা।
সাম্প্রতিক মাসগুলোয় তারা বেশ কিছু আলোচিত রোবোটিকস ইভেন্ট আয়োজন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে—বেইজিংয়ে বিশ্বের প্রথম মানবসদৃশ রোবট ম্যারাথন, রোবট সম্মেলন আয়োজন এবং মানবসদৃশ রোবট বিক্রির জন্য বিশেষ খুচরা দোকান চালু করা।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান মরগ্যান স্ট্যানলির বিশ্লেষকেরা গত সপ্তাহে এক প্রতিবেদনে বলেছেন, সাম্প্রতিক এক রোবট সম্মেলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আগের বছরগুলোর তুলনায় বেড়েছে।