বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ধাতুর মধ্যে সোনা অন্যতম। সোনা শুধু অলংকার বা বিনিয়োগের মাধ্যম নয়, মূল্যবান এই ধাতু এখন একটি দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ভূরাজনৈতিক শক্তির গুরুত্বপূর্ণ সূচকে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সোনা উৎপাদনকারী দেশ চীন।
ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, গত বছর চীন ৩৮৪ দশমিক ৩ টন সোনা উৎপাদন করেছে (২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত)। তার আগের বছরও (২০২৪ সাল) দেশটি ৩৮০ দশমিক ২ টন সোনা উৎপাদন করে বিশ্বের শীর্ষ সোনা উৎপাদনকারী দেশ ছিল।
চীন শুধু সবচেয়ে বেশি সোনা উৎপাদনকারী দেশই নয়, বরং তারা মূল্যবান এ ধাতুর সবচেয়ে বড় ভোক্তাদেশও।
চীন দুভাবে সোনা উৎপাদন করে। দেশটি নিজেদের খনি থেকে পাওয়া কাঁচামাল থেকে পরিশোধনের মাধ্যমে সোনা উৎপাদনের পাশাপাশি বিদেশ থেকে আমদানি করা কাঁচামাল থেকেও সোনা উৎপাদন করে।
চীনের পণ্যবাজার–বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সানসার্স গত ৫ নভেম্বর চায়না গোল্ড অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়া পরিসংখ্যান ধরে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
দেশীয় ও আমদানি করা—উভয় ধরনের কাঁচামাল থেকে চীনে সব মিলিয়ে সোনা উৎপাদিত হয়েছে ৩৪৭ দশমিক ৯৯ টন। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এই উৎপাদন ১১ দশমিক ৪৪ শতাংশ কম।
৪ নভেম্বর প্রকাশ করা চায়না গোল্ড অ্যাসোসিয়েশনের ওই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম তিন প্রান্তিকে (এ বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) চীন দেশীয় কাঁচামাল থেকে মোট ২২০ দশমিক ৯৩৫ টন সোনা উৎপাদন করেছে।
অন্যদিকে আমদানি করা কাঁচামাল থেকে দেশটিতে সোনা উৎপাদিত হয়েছে ১২৭ দশমিক শূন্য ৫৫ টন।
অর্থাৎ দেশীয় ও আমদানি করা—উভয় ধরনের কাঁচামাল থেকে চীনে সব মিলিয়ে সোনা উৎপাদিত হয়েছে ৩৪৭ দশমিক ৯৯ টন। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এই উৎপাদন ১১ দশমিক ৪৪ শতাংশ কম।
এ বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে ভোক্তা হিসেবে চীনে মোট ৬৮৪ দশমিক ৬২৩ টন সোনার ব্যবহার হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় শূন্য দশমিক ২৮ শতাংশ বেশি।
এর মধ্যে গয়না তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে ১৭৮ দশমিক ৬১২ টন সোনা, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৩ দশমিক ৮৬ শতাংশ কম।
অন্যদিকে সোনার বার ও কয়েন কেনায় ব্যবহৃত হয়েছে ৪৪৪ দশমিক ৫৭৬ টন, যা গত বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ২৬ শতাংশ বেশি। চীনের সাধারণ মানুষ সোনার বার ও কয়েন কিনে এ খাতে বিনিয়োগ করে।
শিল্পসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে ৬১ দশমিক ৪৩৪ টন সোনা, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৪১ শতাংশ বেশি।
চায়না গোল্ড অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, ২০২৬ সালের প্রথম তিন প্রান্তিকে সোনার দাম প্রথমে বেড়েছে, পরে কমেছে। তবে দাম সামগ্রিকভাবে উচ্চপর্যায়েই ছিল। স্বল্প মেয়াদে দামের ওঠানামা বেড়ে যাওয়ায় সোনার বাজারের ঝুঁকিও বেড়েছে।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক তথ্য ও বিশ্লেষণপ্রতিষ্ঠান গ্লোবালডেটার খনি ও প্রকল্পবিষয়ক তথ্যভান্ডার অনুযায়ী, বিশ্বে বর্তমানে ১ হাজার ৩৫২টির বেশি সোনার খনি চালু রয়েছে। এর মধ্যে ১১৭টি চীনে।
তাদের খনিবিষয়ক তথ্যভান্ডারের ২০২৩ সালের উৎপাদনের হিসাব অনুযায়ী, চীনের সবচেয়ে বড় পাঁচটি সোনার খনি হলো—
শাসি কপার মাইন: চীনের আনহুই প্রদেশে অবস্থিত এটি একটি ভূগর্ভস্থ খনি। এর মালিক টংলিং ননফেরাস মেটালস গ্রুপ। ২০২৩ সালে খনিটি থেকে আনুমানিক ৬ লাখ ৪৯ হাজার ১৮০ আউন্স সোনা উৎপাদিত হয়েছে।
ইশিংঝাই গোল্ড মাইন: এই সোনার খনিটি চীনের শানসি প্রদেশে অবস্থিত। ইশিংঝাই গোল্ড মাইনের মালিক জিজিন মাইনিং গ্রুপ। ভূগর্ভস্থ এই খনি থেকে ২০২৩ সালে আনুমানিক ১ লাখ ৯২ হাজার ২৪০ আউন্স সোনা উৎপাদিত হয়েছে। ২০৩৯ সাল পর্যন্ত খনিটি চালু থাকবে।
সানশানদাও গোল্ড মাইন: সানশানদাও গোল্ড মাইন চীনের শানদং প্রদেশে অবস্থিত। এর মালিক শানদং গোল্ড গ্রুপ। ২০২৩ সালে খনিটি থেকে আনুমানিক ১ লাখ ৮৯ হাজার ১৬০ আউন্স সোনা উৎপাদিত হয়েছে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত খনিটি চালু থাকবে।
জিয়াওজিয়া গোল্ড মাইন: এটি চীনের শানদং প্রদেশে অবস্থিত একটি ভূগর্ভস্থ সোনার খনি। এর মালিক শানদং গোল্ড গ্রুপ। ২০২৩ সালে খনিটি থেকে আনুমানিক ১ লাখ ৭১ হাজার ৪৭০ আউন্স সোনা উৎপাদিত হয়েছে। ২০২৬ সাল পর্যন্ত খনিটি চালু থাকার কথা রয়েছে।
দে শিং মাইন: দে শিং মাইন চীনের জিয়াংসি প্রদেশে অবস্থিত একটি উন্মুক্ত খনি। এর মালিক জিয়াংসি কপার। ২০২৩ সালে খনিটি থেকে আনুমানিক ১ লাখ ৬৫ হাজার ২৩০ আউন্স সোনা উৎপাদিত হয়েছে। ২০৫০ সাল পর্যন্ত খনিটি চালু থাকবে।