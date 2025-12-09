বন্ধুত্বের জন্য সহপাঠীদের মধ্যে মায়ের হার বণ্টন

চীনের শানডং প্রদেশের ঝাওঝুয়াং শহরের একটি সাধারণ পরিবার হঠাৎ করে স্থানীয়দের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। কারণ, পরিবারটির আট বছরের এক শিশু এমন এক কাজ করেছে, যা বিস্ময়কর হলেও মা-বাবার বড় ক্ষতি হয়েছে। শিশুটি বন্ধুত্ব দৃঢ় করতে মায়ের সোনার গলার হার টুকরা টুকরা করে সহপাঠীদের উপহার দিয়েছে।
মা সান প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেননি। একদিন মেয়ের কাছ থেকে শোনেন, এক সহপাঠী নাকি তার ভাইয়ের কাছ থেকে ‘সোনার টুকরা’ উপহার পেয়েছে। অবাক হয়ে মা ছেলের কাছে এ বিষয়ে জানতে চান। তখন আট বছরের বালক নির্দ্বিধায় বলে, ‘হ্যাঁ, সোনার টুকরাগুলো তাদের আমিই দিয়েছি! তোমার হার ভেঙে তাদের উপহার দিয়েছি।’ এ কথা শুনে তার মা যেন আকাশ থেকে পড়েন।
পরে বাড়ির সিসিটিভির ফুটেজ থেকে পুরো ঘটনা বেরিয়ে আসে। এতে দেখা যায়, হাতে একটা প্লাস (চিমটা), অন্য হাতে লাইটার নিয়ে বাচ্চাটি মায়ের হার কাটার চেষ্টা করছে। না পেরে শেষে দাঁত দিয়ে কামড়ে ছোট ছোট টুকরা করে।
মা বালকটির কাছে জানতে চান, কাকে কত টুকরা দিয়েছে? কিন্তু বাচ্চাটি তা মনে করতে পারে না। হারের সব অংশ সে স্কুলে নিয়ে যায়নি। তবে বাকি অংশগুলো বাড়িতে কোথায় রেখেছে, তা-ও ভুলে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুঁজে মা-বাবা মাত্র একটি ছোট টুকরা খুঁজে পেয়েছেন।
আট গ্রাম ওজনের হারটি সানের বিয়ের স্মারক। চীনে বর্তমানে প্রতি গ্রাম সোনার দাম প্রায় ১ হাজার ২০০ ইউয়ান। সেই হিসাবে গলার হারটির দাম দাঁড়ায় ৯ হাজার ৬০০ ইউয়ান। এক ইউয়ান সমান ১৭ টাকা ৩ পয়সা হিসাবে হারটির মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১ লাখ ৬৬ হাজার টাকা।