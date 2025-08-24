সাজা এড়াতে ৪ বছরে ৩ সন্তানের জন্ম

আদালতের দেওয়া সাজা এড়াতে চীনের একজন নারী চার বছরে তিনটি সন্তান জন্ম দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর এ কৌশল কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পড়ে যায়। পরে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। এ ঘটনা চীনে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সাজা এড়াতে এ কাজ করায় অনেকেই তাঁর সমালোচনা করেছেন।
ওই নারীর নাম চেন হং (ছদ্মনাম)। তাঁর বাড়ি চীনের শানঝি প্রদেশে। প্রতারণার অভিযোগে ২০২০ সালে তাঁকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু সাজা এড়াতে তিনি একে একে তিনটি সন্তান জন্ম দেন। এভাবে চার বছর চলে যায়। কিন্তু পঞ্চম বছরে গিয়ে তাঁর কৌশল ধরা পড়ে।
চীনের আইন অনুযায়ী, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ছাড় দেওয়া হয়। যেমন কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে, অন্তঃসত্ত্বা হলে কিংবা সদ্যোজাত সন্তানের দেখাশোনা করতে হলে। এসব ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাময়িকভাবে কারাগারের বাইরে থেকে সাজা ভোগ করতে পারবেন।
সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে হাসপাতাল কিংবা নিজের বাড়িতে কমিউনিটি সংশোধন কেন্দ্রের অধীনে থাকতে হবে। তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবে আবাসিক কমিউনিটি প্রতিষ্ঠান। এই সুযোগ পেতে দোষী ব্যক্তিকে তিন মাস পরপর অসুস্থতা বা গর্ভধারণ-সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। স্থানীয় প্রসিকিউটরের (সরকারি কৌঁসুলি) দপ্তর তাদের দণ্ড কার্যকরের প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করে থাকে।
কিন্তু গত মে মাসে ওই নারীর বাড়ি পরিদর্শনে গিয়ে একজন প্রসিকিউটর জানতে পারেন, সদ্য তৃতীয় সন্তান জন্ম দেওয়া চেন শিশুটির সঙ্গে থাকেন না। শুধু তা-ই নয়, শিশুটির বাড়ির ঠিকানা নিবন্ধন করা হয়েছে তাঁর ননদের নামে। এর অর্থ হচ্ছে, আইনগতভাবে শিশুটি তাঁর ননদের। কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করার পর চেন স্বীকার করেন, ইতিমধ্যে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়েছে। চেনের প্রথম দুই সন্তান সাবেক স্বামীর সঙ্গে বসবাস করে। তৃতীয় সন্তানটিকে স্বামীর বোনের কাছে দিয়েছেন।
স্থানীয় প্রসিকিউটরের দপ্তর মনে করছে, গর্ভধারণকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে কারাগারে যাওয়া এড়ানোর চেষ্টা করছিলেন চেন। এ কারণে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর সুপারিশ করে তারা।
চেনের সাজা শেষ হতে এক বছরের কম সময় বাকি আছে। ফলে তাঁকে কারাগারের পরিবর্তে আটককেন্দ্রে পাঠানো হয়, যেন তিনি বাকি সাজা ভোগ করতে পারেন। প্রসিকিউটরের দপ্তর ও স্থানীয় বিচার বিভাগ থেকেও চেনকে আইন বোঝানোর জন্য কর্মী পাঠানো হয়। এটি নিশ্চিত করার জন্য যে তিনি আইন মেনে সাজা ভোগ করতে রাজি আছেন।