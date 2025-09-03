‘অপ্রতিরোধ্য চীনের’ সামরিক কুচকাওয়াজে সি–পুতিন–কিম, শক্তি দেখাতে নতুন অস্ত্র প্রদর্শন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের দিনটি সাড়ম্বরে উদ্যাপন করছে চীন। দিনটি ঘিরে আজ বুধবার চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে বিশাল সামরিক কুজকাওয়াজ চলছে। এতে যোগ দিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং–উন।
এর আগে ২০১৯ সালে সর্বশেষ চীন সফর করেছিলেন কিম জং–উন। আর চীন, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার এই তিন রাষ্ট্রনেতা এবারই প্রথম একসঙ্গে হয়েছেন। কুচকাওয়াজ চলাকালে পাশাপাশি বসেছিলেন সি ও কিম। এ সময় তাঁদের দুজনকে আলাপ করতেও দেখা গেছে।
কুজকাওয়াজ পরিদর্শনের জন্য বেইজিংয়ে আমন্ত্রিত ২৬ জন রাষ্ট্রনেতার নামের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে চীনের স্টেট কাউন্সিল। তাঁদের মধ্যে আছেন ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট লুয়ং কুয়ং, বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসন মনানগাগওয়া, সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্দার ভুচিচ, কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ ক্যানেল।
তালিকায় আরও আছে মিয়ানমারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মিন অং হ্লাইং, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো প্রমুখ রাষ্ট্রনেতার নাম। তবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সবাই বেইজিংয়ে গেছেন কি না, সেটা নিশ্চিত করতে পারেনি বিবিসি।
সামরিক কুজকাওয়াজের শুরুতে দেওয়া ভাষণে সি চিন পিং বলেন, ‘অপ্রতিরোধ্য চীন’কে কোনোভাবেই ভয় দেখানো যাবে না।
চীন সামরিক কুচকাওয়াজে যেসব নতুন অস্ত্র সামনে এনেছে, তার মধ্যে লেজার অস্ত্র, পারমাণবিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও পানির নিচে পরিচালনায় সক্ষম বিশাল ড্রোন রয়েছে।