রাশিয়া, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক শেষ হয়েছে। চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর শেনঝেনে এশিয়া–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার (এপেক) সম্মেলনের ফাঁকে আজ বৃহস্পতিবার এ বৈঠক হয়। বৈঠকটি প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলে।
বৈঠক শেষে তিন দেশ পরিশোধিত জ্বালানি তেলের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সুবিধার জন্য এ উদ্যোগ নেওয়া হবে। চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত যৌথ ‘শান্তি ঘোষণায়’ এ কথা বলা হয়েছে।
চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, তিন নেতা জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের গুরুত্বের বিষয়টি আবারও নিশ্চিত করেছেন। পারমাণবিক যুদ্ধে জয় পাওয়া সম্ভব নয় এবং এমন যুদ্ধ কখনোই শুরু করা উচিত নয় বলেও তাঁরা একমত হয়েছেন। পারমাণবিক ঝুঁকি কমানো ও পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার ঠেকাতে তিন দেশ আলোচনা অব্যাহত রাখবে।
এমন এক সময়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো, যখন বিশ্বজুড়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ইউক্রেন যুদ্ধ, ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিরোধ নিয়ে উত্তেজনা চলছে।
রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম আরটি জানায়, বৈঠকের আগে তিন নেতার মধ্যে আলাদা আলোচনা হয়। অ্যাপেক সম্মেলনের মূল অধিবেশনের পর পুতিন ও ট্রাম্প দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। এর আগে পুতিন ও সি দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আলোচনা করেন। পরে পুতিন সেই আলোচনাকে ‘ফলপ্রসূ’ বলে বর্ণনা করেন। সিকে তিনি ‘ভালো বন্ধু’ বলেও উল্লেখ করেন।
গত বুধবার শেনঝেন বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে স্বাগত জানান সি। সি–এর জন্য এটি ছিল বিরল ঘটনা। কারণ, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে কোনো বিশ্বনেতাকে স্বাগত জানাতে এর আগে সি কখনো বিমানবন্দরে উপস্থিত হননি।
বিমানবন্দরে সি ও ট্রাম্প সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আলিঙ্গনও করেন। পরে সি বলেন, গত সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটন সফরের সময় ট্রাম্প তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেই সৌজন্যের জবাব দিতেই তিনি বিমানবন্দরে গিয়েছেন।