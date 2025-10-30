ওজন কমালে পাবেন পোরশে গাড়ি

চীনের একটি জিম সম্প্রতি ওজন কমাতে গ্রাহকদের দিকে অভিনব এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। তারা বলেছে, যদি তাদের কোনো গ্রাহক তিন মাসে নিজের শরীর থেকে ৫০ কেজি ওজন ঝরাতে পারেন, তবে পুরস্কার হিসেবে মিলবে গাড়ি। পুরস্কারের সে গাড়ি যেনতেন ব্র্যান্ডের নয়, একেবারে বিলাসবহুল দামি ব্র্যান্ডের পোরশে প্যানামেরা।
তাদের এই প্রচার অনলাইনে ব্যাপক আগ্রহের জন্ম দিয়েছে। যদিও একই সঙ্গে তুমুল বিতর্কও হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এত দ্রুত অতিরিক্ত ওজন কমানোর ঝুঁকি নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
চীনের উত্তরাঞ্চলের শানডং প্রদেশের বিনঝোউ শহরের একটি ফিটনেস ট্রেনিং সেন্টার গত ২৩ অক্টোবর অনলাইনে ওজন কমানোর এই চ্যালেঞ্জ দেয়। দ্রুতই তা অনলাইনে ভাইরাল হয়ে যায়।
তাদের প্রচারের পোস্টারে লেখা, কোনো ব্যক্তি যদি তিন মাসে ৫০ কেজি ওজন কমাতে পারেন, তবে জিম কর্তৃপক্ষ তাঁকে পুরস্কার হিসেবে একটি বিলাসবহুল পোরশে প্যানামেরা গাড়ি দেবে।
জিমের ফিটনেস কোচদের একজন ওয়াং বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, তাঁরা সত্যিই এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এবং নিবন্ধনপ্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। লোকজন নাম নিবন্ধন করতে শুরু করেছেন। আগ্রহী প্রতিযোগীর সংখ্যা ৩০ হয়ে গেলে জিম কর্তৃপক্ষ নিবন্ধন বন্ধ করে দেবে। এরই মধ্যে সাত–আটজন নিবন্ধন করে ফেলেছেন।
নিবন্ধন ফি ১০ হাজার ইউয়ান। বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ লাখ ৭২ হাজার টাকার বেশি (১ ইউয়ান সমান ১৭ টাকা ধরে)।
প্রতিযোগীদের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। তাঁদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান কোচ ওয়াং। তবে কীভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, ওজন কমানোর পরিকল্পনা কী, খাদ্য তালিকাসহ ওজন কমানোর লক্ষ্য অর্জনের মানদণ্ড কেমন হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি।
অবশ্য ওয়াং একটি বিষয় নিশ্চিত করেছেন। সেটা হলো, পুরস্কারের গাড়িটি পোরশে প্যানামেরা হলেও সেটি একেবারে নতুন গাড়ি নয়; বরং জিমের মালিকের গাড়ি, ২০২০ মডেলের গাড়িটি তিনি এখন ব্যবহার করছেন।
চীনের চিকিৎসকেরা এত দ্রুত ওজন কমানো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। দিনে ৫০০ গ্রাম করে ওজন কমানো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যদি কারও ওজন অনেক বেশি হয়, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এত দ্রুত ওজন কমালে চর্বির পরিবর্তে শরীর থেকে পেশি ক্ষয় বেশি হবে। সপ্তাহে ৫০০ গ্রাম করে ওজন কমানো নিরাপদ।