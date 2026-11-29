একটি উইল। তাতে লেখা, আগামী ১০ বছরে টরন্টো শহরে যে নারী সবচেয়ে বেশি সন্তান জন্ম দেবেন, তিনি পাবেন বিপুল অর্থসম্পদ। পুরস্কারের অঙ্ক প্রায় ৫ লাখ কানাডীয় ডলার। উইলটি করেছিলেন এক ধনী আইনজীবী। ১৯২৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর শুরু হলো অদ্ভুত এক প্রতিযোগিতা। নাম দেওয়া হলো ‘গ্রেট স্টর্ক ডার্বি’।
প্রতিযোগিতায় নাম লেখালেন একের পর এক নারী। কারও ঘরে একের পর এক সন্তান জন্ম নিচ্ছে, কেউ আবার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে মরিয়া। শেষ পর্যন্ত ১০ বছর পর দেখা গেল, একজন নয়, চারজন নারী সমানসংখ্যক সন্তান জন্ম দিয়ে শীর্ষে রয়েছেন। কিন্তু পুরস্কারের অর্থ ভাগাভাগি করতেও শুরু হলো আইনি লড়াই।
ঘটনাটি কানাডার ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে এক অদ্ভুত উত্তরাধিকার প্রতিযোগিতা হিসেবে। এর পেছনে ছিল এক ব্যক্তির বিচিত্র রসবোধ, মহামন্দার সময়ের অর্থনৈতিক সংকট এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে ঘিরে এক অভাবনীয় সামাজিক বিতর্ক।
সময়টা ১৯২৬ সাল। কানাডার টরন্টোর ধনী আইনজীবী ও অর্থলগ্নিকারী চার্লস ভ্যান্স মিলার মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বছর। তিনি ছিলেন অবিবাহিত, সন্তানহীন এবং বেশ ধনী। তবে জীবদ্দশায় তাঁর পরিচিতি ছিল শুধু আইনজীবী বা ব্যবসায়ী হিসেবে নয়, অদ্ভুত রসিকতা ও প্র্যাঙ্ক করার জন্যও।
মানুষকে চমকে দিতে ভালোবাসতেন মিলার। রাস্তার ফুটপাতে টাকা ফেলে নিজেই আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতেন। পথচারীরা টাকাটি কুড়িয়ে নেবেন, নাকি দ্বিধায় পড়বেন, তা দেখে তিনি মজা পেতেন। মৃত্যুর পরও তাঁর এই রসবোধের প্রকাশ ঘটল উইলে।
উইলে তিনি নিজের সম্পদের বড় অংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে এমন একজনকে বেছে নিলেন, যাঁর পরিচয় তখন কেউ জানতেন না। শর্ত ছিল, তাঁর মৃত্যুর পরের ১০ বছরে টরন্টো শহরে যে নারী সবচেয়ে বেশি সন্তান জন্ম দেবেন, তিনিই পাবেন সম্পদের অবশিষ্ট অংশ।
উইলের ভাষায়, পুরস্কার পাবেন সেই মা, যিনি তাঁর মৃত্যুর পর টরন্টোতে সবচেয়ে বেশি সন্তানের জন্ম দেবেন। সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৯২৬ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত।
সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রতিযোগিতাই ছিল না মিলারের উইলের একমাত্র অদ্ভুত শর্ত। জ্যামাইকায় তাঁর একটি অবকাশযাপনের বাড়ি ছিল। সেটির আজীবন যৌথ মালিকানা দিয়ে যান তিনজন আইনজীবীকে, যাঁরা একে অপরকে অপছন্দ করতেন। আবার মদ্যপানের বিরোধিতা করা কয়েকজন ধর্মযাজককে দিয়ে যান মদ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার। ঘোড়দৌড়ের বিরোধীদের জন্যও রেখেছিলেন ঘোড়দৌড়ের ক্লাবের শেয়ার। এসব শর্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর পরও যেন মানুষের বিশ্বাস, স্বার্থ ও পারস্পরিক বিরোধ নিয়ে খেলা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন মিলার।
মিলার নিজেই তাঁর উইলকে ‘অস্বাভাবিক ও খামখেয়ালি’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর কোনো নির্ভরশীল ব্যক্তি বা নিকটাত্মীয় না থাকায় সম্পত্তি এভাবে বিলিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে উইলে জানান।
মিলারের মৃত্যুর পরপরই অবশ্য প্রতিযোগিতা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। কয়েক বছর পর বিষয়টি সংবাদপত্রের নজরে আসে। তখন কানাডায় চলছে মহামন্দা। অর্থনৈতিক সংকটে বহু পরিবার দিশাহারা। কাজ নেই, আয় কম, সংসার চালানো কঠিন। এমন সময়ে প্রায় ৫ লাখ কানাডীয় ডলারের পুরস্কার অনেক পরিবারের কাছে হয়ে উঠল স্বপ্নের মতো।
১৯৩০ সালের দিকে প্রতিযোগিতায় আলোচনায় আসেন গ্রেস বাগনাতো নামের ৩৭ বছর বয়সী এক নারী। তাঁর ২০তম সন্তান জন্মের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তবে তাঁর জীবিত সন্তান ছিল ১০ জন। তাঁর মোট ২০ সন্তানের সবাই প্রতিযোগিতার নির্ধারিত ১০ বছরের মধ্যে জন্মায়নি। ফলে প্রতিযোগিতার হিসাবে তাঁর সন্তানসংখ্যা ছিল কম।
একই সময়ে আলোচনায় আসেন ফ্লোরেন্স ব্রাউন। ৪২ বছর বয়সী এই নারী সংবাদপত্রকে জানান, তাঁর ২৬টি সন্তান জন্মেছে। এর মধ্যে ১৩ জন তখনো জীবিত। মিলারের মৃত্যুর পর তাঁর ছয়টি সন্তান জন্মেছিল।
দুই নারীকে ঘিরে সংবাদপত্রে শুরু হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প। তাঁদের পরিবার, সন্তানসংখ্যা, এমনকি জাতিগত পরিচয়ও খবরের বিষয় হয়ে ওঠে। বাগনাতো ছিলেন ইতালীয় বংশোদ্ভূত অভিবাসী পরিবারের সদস্য। অন্যদিকে ব্রাউন নিজেকে পঞ্চম প্রজন্মের কানাডীয় বলে পরিচয় দিতেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, কোনো ইতালীয় নারীকে এই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে দিতে চান না।
প্রতিযোগিতাটি এভাবেই সন্তান জন্ম দেওয়ার হিসাবের বাইরে গিয়ে কানাডার অভিবাসন, জাতিগত বৈষম্য ও সামাজিক শ্রেণিবিভেদের বিতর্কেও জড়িয়ে পড়ে।
প্রতিযোগিতার সবচেয়ে জটিল দিক ছিল, কোন সন্তানকে হিসাবের মধ্যে ধরা হবে। মিলারের উইলে সন্তান জন্মের কথা বলা হলেও মৃত অবস্থায় জন্ম নেওয়া শিশু কিংবা বিবাহবহির্ভূত সন্তানদের বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা ছিল না।
এ নিয়ে শুরু হয় আইনি বিতর্ক। কোনো শিশুর জন্মের পরপর মৃত্যু হলে তাকে গণনা করা হবে কি না, জন্মনিবন্ধন না থাকলে কী হবে, এসব প্রশ্ন আদালতে ওঠে। বিবাহিত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা কোনো নারীর সন্তান প্রতিযোগিতায় গ্রহণযোগ্য হবে কি না, তা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়।
এদিকে সংবাদপত্রগুলো প্রতিযোগীদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। কে কত সন্তান জন্ম দিয়েছেন, কার সংসারে কতজন জীবিত, কে কার সঙ্গে থাকছেন, এমনকি সন্তানদের লালন-পালনের সামর্থ্য নিয়েও খবর প্রকাশিত হতে থাকে।
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া নারীদের কেউ কেউ সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে বিজ্ঞাপন ও আলোকচিত্রের চুক্তি পেয়েছিলেন। আবার অনেকে অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে প্রতিযোগিতা ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব পান। গ্রেস বাগনাতোকে এক আইনজীবী ৭৫ হাজার কানাডীয় ডলার দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, শর্ত ছিল তিনি সম্পত্তির দাবি ছেড়ে দেবেন। তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।
তবে এই প্রতিযোগিতার কারণে নারীদের শারীরিক ও মানসিক চাপও বেড়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে বারবার সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। কারও অস্ত্রোপচার করতে হয়, কারও প্রয়োজন হয় রক্ত সঞ্চালনের। মহামন্দার সময় এত বড় পরিবারের ভরণপোষণ নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।
১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর শেষ হয় ১০ বছরের প্রতিযোগিতা। তখন দেখা গেল, ছয়জন নারী সমানসংখ্যক সন্তান জন্ম দেওয়ার দাবি করছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ১০ বা তার বেশি সন্তানের কথা বললেও জন্মনিবন্ধন ও অন্যান্য নথি যাচাই করে হিসাব করতে হয়।
প্রতিযোগিতার ফল নির্ধারণে আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। বিবাহবহির্ভূত সন্তান এবং মৃত অবস্থায় জন্ম নেওয়া শিশুদের গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না, তা নিয়ে বিচারকদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কয়েকজন প্রতিযোগী বাদ পড়ে যান।
শেষ পর্যন্ত চারটি পরিবারকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তাঁরা হলেন অ্যানি ক্যাথরিন স্মিথ, ক্যাথলিন এলেন নাগল, লুসি অ্যালিস টিমলেক ও ইসাবেল মেরি ম্যাকলিন।
প্রত্যেকেরই নির্ধারিত ১০ বছরে জন্ম নেওয়া ৯টি সন্তান ছিল। ফলে একজনকে বিজয়ী ঘোষণা করার সুযোগ ছিল না। চারজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় পুরস্কারের অর্থ। প্রত্যেকে পান প্রায় ১ লাখ কানাডীয় ডলার। বর্তমান মূল্যমানের হিসাবে এর পরিমাণ প্রায় ২১ লাখ কানাডীয় ডলারের সমান।
তবে প্রতিযোগিতার অন্য দুই আলোচিত পরিবার, পলিন মে ক্লার্ক ও লিলি কেনির পরিবার, আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। তাঁরা আপিল করেন। পরে মামলা-মোকদ্দমা এড়াতে তাঁদের প্রত্যেককে ১২ হাজার ৫০০ কানাডীয় ডলার করে দেওয়া হয়।
১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে কানাডার সুপ্রিম কোর্টও মিলারের উইলকে বৈধ বলে বহাল রাখেন। ফলে প্রায় ১৭ মাসের আইনি জটিলতার পর ১৯৩৮ সালে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়।
চার নারীর হাতে পুরস্কারের অর্থ পৌঁছানোর পরও ঘটনাটি নিয়ে বিতর্ক থামেনি। কেউ একে ধনকুবেরের অদ্ভুত রসিকতা হিসেবে দেখেছেন। কেউ বলেছেন, অর্থের লোভে সন্তান জন্ম দেওয়ার এমন প্রতিযোগিতা ছিল অনৈতিক। বিশেষ করে মহামন্দার সময় যখন বহু পরিবার খাবার জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছিল, তখন এত বড় পরিবারের ভরণপোষণ কীভাবে সম্ভব, সেই প্রশ্নও উঠেছিল।
কানাডার অন্টারিও প্রদেশের তৎকালীন সরকারপ্রধান মিচেল হেপবার্ন প্রতিযোগিতাটিকে সভ্য দেশে আয়োজিত সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রদর্শনীগুলোর একটি বলে মন্তব্য করেছিলেন।
চার্লস মিলার ঠিক কী উদ্দেশ্যে এমন উইল করেছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। কেউ মনে করেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে তৎকালীন সমাজের সংকীর্ণ মনোভাবের বিরুদ্ধে এটি ছিল তাঁর ব্যঙ্গ। আবার কেউ মনে করেন, মানুষের অর্থের প্রতি লোভ এবং আদালতের অদ্ভুত আইনি প্রক্রিয়াকে বিদ্রূপ করতেই এমন শর্ত দিয়েছিলেন তিনি।
মিলারের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি নিয়ে এমন আরও কিছু অদ্ভুত উইল সামনে আসে। এমনকি টরন্টোর তৎকালীন মেয়র থমাস ফস্টারও নিজের মৃত্যুর আগে একই ধরনের সন্তান জন্মদানের প্রতিযোগিতার জন্য অর্থ বরাদ্দ করে যান। তবে সেটি ছিল আলাদা আয়োজন।
প্রায় এক শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। চার নারী ও তাঁদের পরিবারের নাম কানাডার ইতিহাসে রয়ে গেছে এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতার বিজয়ী হিসেবে। যে ব্যক্তি সারা জীবন মানুষকে চমকে দিতে ভালোবাসতেন, মৃত্যুর পরও তাঁর একটি উইল যে এত বড় সামাজিক বিতর্ক তৈরি করবে, তা হয়তো তিনি নিজেও কল্পনা করেননি।
তথ্যসূত্র: স্মিথসোনিয়ান সাময়িকী, টাইম সাময়িকী।