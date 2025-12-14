সিডনির সমুদ্রসৈকতে বন্দুকধারীর হামলা, নিহত অন্তত ১০

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডি সমুদ্রসৈকতে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১০ ব্যক্তির নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
আজ রোববার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। এতে সিডনিজুড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তবে প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিরাপদে আছেন।
জানা গেছে, স্থানীয় সময় আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পর বন্ডি সমুদ্রসৈকতে বন্দুকধারীরা হামলা চালান। এ সময় ইহুদিদের ‘হানুক্কাহ’ উৎসব উপলক্ষে সৈকতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে শত শত মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার কিছুক্ষণ পরই দ্রুত পুলিশ উপস্থিত হয়। সৈকত থেকে শত শত মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে দৌড়াতে থাকেন। ৫০টির মতো গুলির শব্দ শোনা গেছে।
৩০ বছর বয়সী স্থানীয় বাসিন্দা হ্যারি উইলসন এই বন্দুক হামলা নিজ চোখে দেখেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি অন্তত ১০ জনকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি। চারদিকে রক্ত ছিল। ঘটনার পরপরই পুলিশ দ্রুত অভিযান শুরু করেছে।’
এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।
অন্যদিকে পুলিশের গুলিতে এক বন্দুকধারী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
পুলিশ বন্ডি সৈকত এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে। স্থানীয় মানুষকে ওই এলাকা এড়িয়ে চলার এবং পুলিশের নির্দেশনা মেনে চলার জন্য জরুরি আহ্বান জানানো হয়েছে।
প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিরাপদে আছেন
এ হামলার ঘটনায় পুরো সিডনি শহরে আতঙ্ক ছড়ালেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিজেদের এলাকায় নিরাপদে আছেন। সিডনি কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত কাজ করছে।