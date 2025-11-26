ল্যুভর জাদুঘরে চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

বিশ্বখ্যাত ল্যুভর জাদুঘর থেকে মূল্যবান রাজকীয় গয়না চুরির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে ফরাসি কর্তৃপক্ষ। রোববার তদন্ত–সংশ্লিষ্ট দুটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ইতিমধ্যে ফরাসি সংবাদমাধ্যমে খবরটি প্রকাশিত হয়েছে।
লে পারিজিয়াঁ ও পারি ম্যাচ জানিয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে প্যারিস-চার্লস দ্য গল বিমানবন্দরে একটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে ওঠার সময় প্রথম সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর কিছু সময় পর প্যারিস থেকে আরও একজনকে আটক করে পুলিশ।
১৯ অক্টোবর দিনদুপুরে ল্যুভর জাদুঘর থেকে রাজকীয় গয়না চুরি হয়। এরপর চোরদের ধরতে বড় একটি তদন্তকারী দল মাঠে নামে। মাত্র সাত মিনিটে ১০২ মিলিয়ন ডলারের এসব মূল্যবান গয়না নিয়ে তারা পালিয়ে যায়।
এই প্রকাশ্য চুরির ঘটনা সারা বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। এর ফলে ফ্রান্সে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়েছে।