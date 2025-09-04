ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিয়ে মিত্রদের সঙ্গে বৈঠক জেলেনস্কির

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেছেন পশ্চিমা দেশগুলোর প্রায় ৩০ জন নেতা। আজ বৃহস্পতিবার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সরাসরি ও ভিডিও কলের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছিলেন ওই নেতারা।
ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিয়ে সহায়তায় আগ্রহী দেশগুলোকে একত্রে বলা হচ্ছে ‘কোয়ালিশন অব উইলিং’। এই দেশগুলোর সদস্যরাই মূলত আজকের বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইউরোপের বড় দেশগুলো ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও জাপানের নেতারা রয়েছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রকে এই দলে রাখা হয়নি।
যুদ্ধ শেষে রাশিয়া যেন আবার ইউক্রেনে হামলা না চালায়, সে জন্য ইউক্রেনকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিতে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন এই দেশগুলোর নেতারা। তবে এমন কোনো নিরাপত্তা নিশ্চয়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থন চাচ্ছেন তাঁরা। তবে এখনো এ নিয়ে কিছু বলেননি ট্রাম্প। ফলে এই প্রক্রিয়া থমকে গেছে।
এমন পরিস্থিতিতে আজকের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের সময় যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার যুদ্ধ থামাতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর চাপ দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেন। বৈঠকের পর ইউরোপের নেতারা ট্রাম্পকেও ফোন করেন। তবে ওই ফোনালাপে কী নিয়ে কথা হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।