ব্রিটিশ রাজা চার্লস নিজের ক্যানসার চিকিৎসা নিয়ে ‘সুখবর’ শোনালেন

ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস তাঁর ক্যানসারের চিকিৎসা নিয়ে একটি ‘সুখবর’ শুনিয়েছেন। ব্যক্তিগত ভিডিও বার্তায় রাজা জানান, একেবারে শুরুর দিকে রোগটি ধরা পড়া এবং ‘কার্যকর চিকিৎসা’ পাওয়ার কারণে আসছে বছরে তাঁর ক্যানসারের চিকিৎসা কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে।
রাজা তৃতীয় চার্লসের এই ভিডিও বার্তা শুক্রবার রাতে চ্যানেল ফোর সম্প্রচার করেছে। চ্যানেলটির ‘স্ট্যান্ড আপ টু ক্যানসার’ প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে সপ্তাহ দুয়েক আগে রাজা চার্লস এ ভিডিও ধারণ করেন।
এতে রাজা চার্লস বলেন, ‘এ মাইলফলক আমার জন্য একটি আশীর্বাদ। সেই সঙ্গে ক্যানসার চিকিৎসায় যে অসাধারণ উন্নতি হয়েছে, তারও প্রমাণ।’
২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজা চার্লসের ক্যানসার ধরা পড়ে। এরপর থেকে তাঁর চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় এটাই সবচেয়ে বড় অগ্রগতির ঘোষণা।
যদিও রাজা চার্লস কোন ক্যানসারে ভুগছেন, সেটা জানানো হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, রাজার চিকিৎসা এবং তাঁর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ একই সঙ্গে চালু থাকবে। আর রাজা বলেছেন, ‘প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হওয়াটা জীবন বাঁচায়।’
বাকিংহাম প্যালেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রাজা চার্লসের ক্যানসার থেকে সেরে ওঠা ‘খুবই ইতিবাচক পর্যায়ে’ রয়েছে। চিকিৎসায় তিনি ‘অসাধারণ সাড়া’ দিয়েছেন। চিকিৎসকেরা এখন তাঁর চিকিৎসা প্রক্রিয়াকে ‘সতর্কতামূলক ধাপে’ নিয়ে যাচ্ছেন।
তবে এটাও বলা হয়েছে, ৭৭ বছর বয়সী রাজা তৃতীয় চার্লস ক্যানসার থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়েছেন—সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না।
ক্লারেন্স হাউসে সপ্তাহ দুয়েক আগে রাজা চার্লসের ভিডিওটি ধারণ করা হয়। চ্যানেল ফোরের ‘স্ট্যান্ড আপ টু ক্যানসার’ আয়োজনটি তহবিল সংগ্রহের জন্য ক্যানসার রিসার্চ ইউকের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালিত একটি প্রকল্প।