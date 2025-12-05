রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে সমঝোতা নয়, শক্তির খেলায় পুতিন

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ভ্লাদিমির পুতিন আদৌ কোনো চুক্তি চান না। একটি চুক্তির জন্য তাঁকে যেভাবে তোষামোদ করা হচ্ছে, তা-ও উপভোগ করছেন তিনি। তাই মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টায় বৈঠকের পরও কোনো সমঝোতায় যাননি।
বৈঠক থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও জামাত জ্যারেড কুশনারকে বলতে গেলে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে।
প্রায় চার বছর আগে এই যুদ্ধ রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনই শুরু করেছিলেন। ভেবেছিলেন নিমেষেই ইউক্রেনে জয় পাবেন। কারণ, আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে তখন বেশ বিব্রত অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র। তবে পুতিনের আশা পূরণ হয়নি। কিয়েভের সহায়তার এগিয়ে আসে ওয়াশিংটন ও ন্যাটো। ফলে এক বছর আগে যুদ্ধে ইউক্রেনের কৌশলগত জয়ের মতো অবিশ্বাস্য পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়েছিল।
তবে সবকিছু বদলে যায় দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প ক্ষমতায় বসার পর। যেকোনো মূল্যে যুদ্ধ থামাতে তৎপর হয়ে ওঠেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ জানিয়ে দেন, এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের নয়। আর কোনো অর্থ এর পেছনে অপচয় করতে চান না তিনি। এভাবে একটি শান্তিচুক্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার পেছনে ঘুরবে—এমনটা হয়তো স্বপ্নেও ভাবেননি পুতিন। আর যত দিন ধরে যুদ্ধ চলবে, মস্কোরই লাভ হবে।
চুক্তির যে অগ্রগতি, তা আরও সময় নেবে বলেই মনে হচ্ছে। থ্যাংকসগিভিং উৎসবের আগে চুক্তি করার জন্য ট্রাম্প যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন, তা এখন মরীচিকা। মস্কো আলোচনায় কোনো সমঝোতা না হওয়ার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এখন আবার ইউরোপীয়দের সঙ্গে বসবেন, তারপর যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যাবেন। এভাবে প্রক্রিয়াটি চলতেই থাকতে পারে।
পুতিন একজন বাস্তববাদী মানুষ। সব ধরনের সুযোগ ও বাধার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন তিনি। আর এই যুদ্ধ ঘিরে নিজের একটি ভূরাজনৈতিক স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যেও কাজ করছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। তা হলো বৈশ্বিক নিরাপত্তার ভারসাম্য নতুন করে সাজিয়ে নেওয়া এবং দশকের পর দশক ধরে চলে আসা মার্কিন আধিপত্যে বদল আনা। ক্ষমতায় টিকে থাকতেও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া একটি কৌশল।
এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ধীরে হলেই ইউক্রেনে সামরিকভাবে অগ্রগতি পাচ্ছেন পুতিন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ইউক্রেনে সেনা ও তহবিল সংকট চলছে। বাড়ছে রাজনৈতিক সংকট। এ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে চুক্তিতে না গেলেও আখেরে রাশিয়ার পূর্ণ বিজয় ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে নিজের ভূরাজনৈতিক স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন পুতিন।