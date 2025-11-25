ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের পরিকল্পনা নিয়ে আবুধাবিতে রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে প্রায় চার বছর ধরে চলমান যুদ্ধ বন্ধে তৎপরতা আরও জোরদার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ইউক্রেনের সঙ্গে বৈঠকের পর এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেছেন মার্কিন কর্মকর্তারা। এর লক্ষ্য—যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনায় মস্কো ও কিয়েভকে রাজি করানো।
আজ মঙ্গলবার আবুধাবিতে রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাসচিব ড্যান ড্রিসকলের ওই বৈঠক হয়। যদিও এ বৈঠকের বিষয়ে আগে থেকে কোনো ঘোষণা দেওয়া হয়নি। গতকাল দুই পক্ষের মধ্যে আরও বৈঠকের কথা ছিল। সূত্রের বরাতে বৈঠকের বিষয়টি রয়টার্স নিশ্চিত করতে পারলেও, আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।
আজকের বৈঠকে রাশিয়ার পক্ষ থেকে কে অংশ নিয়েছিলেন, সেটিও স্পষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আবুধাবিতে ইউক্রেনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও ড্যান ড্রিসকল আলোচনায় বসতে পারেন। এ ছাড়া ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় মস্কো ও কিয়েভের কর্মকর্তারা আবুধাবিতে আলোচনার টেবিলে একত্র হতে পারেন।
সম্প্রতি ট্রাম্পের ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনার বিষয়টি সামনে আছে। পরিকল্পনার অনেক দফা রাশিয়াঘেঁষা, ইউক্রেনের এমন অভিযোগের পর রোববার কিয়েভ ও ইউরোপের প্রতিনিধিদের সঙ্গে জেনেভায় আলোচনায় বসে ওয়াশিংটন। সেখানে পরিকল্পনায় কিয়েভকে রাজি করাতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। একই সঙ্গে দফা কমিয়ে ২৮ থেকে ১৯টি করা হয়।
এই শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে মস্কোয় একটি সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। আজ তিনি বলেন, ট্রাম্পের তৈরি মূল পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছে রাশিয়া। তবে পরিকল্পনায় যদি কোনো সংশোধন আনা হয়, তাতে অবশ্যই গত আগস্টে আলাস্কায় ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠকের ‘চেতনা’র প্রতিফলন থাকতে হবে।
এদিকে প্রথমে ট্রাম্পের পরিকল্পনা নিয়ে আপত্তি জানালেও সংশোধনের পর বেশ সন্তুষ্ট মনে হয়েছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে ফোনালাপের পর তিনি বলেন, জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর শান্তির ‘অনেক সম্ভাবনা’ দেখতে পাচ্ছে তাঁর দেশ।
পাল্টাপাল্টি তীব্র হামলা
যুদ্ধ বন্ধের আলোচনার মধ্যে গতকাল সোমবার রাতভর পাল্টাপাল্টি তীব্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাশিয়ার হামলায় রাজধানী কিয়েভে অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন। অপর দিকে রাশিয়ার রোস্তভ অঞ্চলে ইউক্রেনীয় বাহিনীর হামলায় নিহত হয়েছেন অন্তত তিনজন।
ভলোদিমির জেলেনস্কির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইউক্রেনকে লক্ষ্য করে ২২টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ৪৬০টির বেশি ড্রোন ছুড়েছে রুশ বাহিনী। ইউক্রেনের জ্বালানি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটির বিভিন্ন জ্বালানি স্থাপনা ও বেসামরিক ভবন লক্ষ্য করে রাশিয়া থেকে এসব হামলা চালানো হয়েছে।