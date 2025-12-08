প্যারিসের ল্যুভর জাদুঘর
এবার পানির লিকেজ থেকে ল্যুভরে শত শত বইয়ের ক্ষতি

এএফপি প্যারিস

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বিখ্যাত ল্যুভর জাদুঘরের এক বিভাগে লিকেজ থেকে পানি প্রবেশ করে শত শত বইয়ের ক্ষতি হয়েছে। গত ২৬ নভেম্বরে ওই লিকেজের বিষয়টি জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সামনে আসে। ল্যুভর থেকে অলংকার চুরির কয়েক মাস পর এ ঘটনা ঘটল।

গতকাল রোববার জাদুঘরের উপপ্রশাসন ফ্রান্সিস স্টেইনবক এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জাদুঘরের মিসর বিভাগে ওই লিকেজ থেকে পানি প্রবেশ করায় ৩০০ থেকে ৪০০ বইয়ের ক্ষতি হয়েছে। সেগুলো মিসর বিদ্যাবিষয়ক জার্নাল ও বৈজ্ঞানিক নথিপত্র। গবেষকেরা এগুলো ব্যবহার করতেন।

ওই নথিপত্রগুলো উনিশ ও বিশ শতকে সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে জানান ফ্রান্সিস স্টেইনবক। এগুলো ‘খুবই প্রয়োজনীয়’ হলেও ‘অনন্য’ কিছু নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। স্টেইনবক বলেন, কোনো ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্বের ক্ষতি হয়নি। এখন পর্যন্ত ‘অপূরণীয়’ ক্ষতি হয়, এমন কিছু ঘটেনি।

জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, লিকেজ থেকে পানি প্রবেশের ঘটনায় অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কক্ষ গরম করা এবং বাতাস চলাচল ব্যবস্থার একটি ভালভ দুর্ঘটনাবশত খুলে গিয়েছিল। এতে পানি লিকেজ হয়। আর তা ছাদ থেকে চুইয়ে নথিপত্রগুলোর ওপর পড়ে।

ফ্রান্সিস স্টেইনবক বলেন, কক্ষ গরম করা এবং বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাটি একেবারে সেকেলে হয়ে গেছে। আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে সেগুলো পরিবর্তনের কথা ছিল। আর যেসব নথিপত্রের ক্ষতি হয়েছে, সেগুলো ঠিক করার পর আবার জাদুঘরের তাকে ফিরিয়ে আনা হবে।

এর আগে গত অক্টোবরে ল্যুভরে দিনদুপুরে সাড়া জাগানো চুরির ঘটনা ঘটে। জাদুঘরটি থেকে ১০ কোটি ২০ লাখ ডলারের অলংকার চুরি করে চারজন চোরের একটি দল। মাত্র চার মিনিটে চুরি করে মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যায় তারা। তখন থেকে জাদুঘরটির পুরোনো অবকাঠামো নিয়ে আলোচনা চলছে।

