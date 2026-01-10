গ্রোক এআই
নারীদের নগ্ন ছবি তৈরির কাণ্ডে যুক্তরাজ্যে নিষিদ্ধ হতে পারে এক্স, ইলন মাস্ক কী বলছেন

বিবিসি

গ্রোক–কাণ্ডে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের বিরুদ্ধে সমালোচনা তীব্র হচ্ছে। এই সমালোচনাকে এক্সের ওপর সেন্সরশিপ আরোপে যেকোনো একটি অজুহাত খুঁজে বের করার চেষ্টা বলে বর্ণনা করেছেন মার্কিন ধনকুবের মাস্ক।

এক্সের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট গ্রোকের বিরুদ্ধে ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই নগ্ন ও যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি তৈরি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, এর মধ্যে শিশুদের ছবিও রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের সংযোগ ও সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা অফকম বলেছে, তারা ‘এক্স’–এর বিষয়ে একটি জরুরি মূল্যায়ন শুরু করেছে। প্রযুক্তিমন্ত্রী লিজ কেন্ডাল জরুরি এ মূল্যায়ন কার্যক্রমে তাদের সমর্থন দিয়েছেন।

কেন্ডাল নারী ও শিশুদের নগ্ন ও যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি তৈরি করে সেটির বিকৃত ব্যবহারকে ‘ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়’ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি আশা করছেন, কয়েক দিনের মধ্যে অফকম থেকে একটি আপডেট দেখতে পাবেন।

নারী ও শিশুদের বিকৃত ছবি তৈরি করা নিয়ে সমালোচনার পর এক্স এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে ছবি তৈরির এই ফিচার ব্যবহার সীমিত করেছে। এখন আর গ্রোক বিনা মূল্যে ব্যবহার করা যাবে না। মাসিক ফি প্রদান করে যাঁরা ফিচারটি নেবেন, তাঁরা সীমিত আকারে এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

ডাউনিং স্ট্রিট থেকে এক্স কর্তৃপক্ষের গ্রহণ করা এই ব্যবস্থাকে যৌন সহিংসতার শিকারদের জন্য অবমাননাকর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিবিসি এমন বেশ কয়েকটি ঘটনা যাচাই করে দেখেছে, যেখানে বিনা মূল্যের এআই টুল দিয়ে নারীদের সম্মতি ছাড়াই তাদের ছবি বিকৃত করে তাদের নগ্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বা যৌনসংক্রান্ত বা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে।

অফকমের একজন মুখপাত্র বলেছেন, ‘আমরা গত সোমবার জরুরি ভিত্তিতে এক্সের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তাদের আজকের [শুক্রবার] মধ্যে নিজেদের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য একটি কঠোর সময়সীমা নির্ধারণ করে দেই। তারা আমাদের কাছে একটি জবাব পাঠিয়েছে।’

ইলন মাস্কের এক সন্তানের মা অ্যাশলি সেন্ট ক্লেয়ার বিবিসি নিউজ আওয়ারকে বলেছেন, গ্রোক ব্যবহার করে তাঁর শিশু বয়সের একটি ছবিও বিকৃত করে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তৈরি করা হয়েছিল।

সেন্ট ক্লেয়ার গত বছর সন্তানের একক হেফাজত পেতে মাস্কের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এক্স শিশু যৌন নিপীড়নমূলক ছবিসহ এ ধরনের অবৈধ কনটেন্ট মোকাবিলায় যথেষ্ট ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তিনি বলেছেন, ‘অথচ একজন প্রকৌশলীকে একবার মাত্র একটি বার্তা পাঠিয়ে এটা বন্ধ করা যেত।’

গতকাল শুক্রবার সকাল পর্যন্ত যারা এক্সে ছবি আপলোড করে তা পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ করেছেন, তাদের গ্রোক বলেছে, ছবি তৈরি ও সম্পাদনার ফিচারটি বর্তমানে শুধু মাসিক ফি দেওয়া ব্যবহারকারীর জন্য সীমিত। সঙ্গে এটাও বলেছে, ‘এই ফিচার আনলক করতে সাবস্ক্রাইব করতে হবে।’

যদি অফকম যুক্তরাজ্যে এক্সের প্রবেশ নিষিদ্ধ [ব্লক] করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সরকার সে সিদ্ধান্তে পূর্ণ সমর্থন দেবে।
... লিজ কেন্ডাল, যুক্তরাজ্যের প্রযুক্তিমন্ত্রী

ওই মুখপাত্র আরও বলেন, ‘আমরা এখন জরুরি ভিত্তিতে একটি ত্বরিত মূল্যায়ন শুরু করেছি এবং শিগগিরই আরও আপডেট দেব।’

যুক্তরাজ্যের অনলাইন সেফটি অ্যাক্ট অনুযায়ী, অফকম এক্সের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। এক্স যদি নিয়ম না মানে তবে অফকম তৃতীয় পক্ষকে এক্সের জন্য অর্থ সংগ্রহ বা যুক্তরাজ্যে এক্সের প্রবেশে সহায়তা করতে বাধা দেওয়ার জন্য আদালতের নির্দেশ চাইতে পারে।

প্রযুক্তিমন্ত্রী কেন্ডাল বলেছেন, যদি অফকম যুক্তরাজ্যে এক্সের প্রবেশ নিষিদ্ধ [ব্লক] করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সরকার সে সিদ্ধান্তে পূর্ণ সমর্থন দেবে।

