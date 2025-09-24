ডুয়া লিপা
ইসরায়েলের সমর্থক এজেন্টকে বরখাস্ত করলেন যুক্তরাজ্যের পপ তারকা ডুয়া লিপা

আল–জাজিরা

যুক্তরাজ্যের পপ তারকা ডুয়া লিপা তাঁর এজেন্টকে বরখাস্ত করেছেন। গত জুলাইয়ে গ্লাস্টনবেরি ফেস্টিভ্যাল থেকে ফিলিস্তিনপন্থী আইরিশ র‍্যাপ ব্যান্ড নিক্যাপকে বাদ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে দেওয়া চিঠিতে স্বাক্ষর করায় তাঁর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নিয়েছেন পপ তারকা।

অনুষ্ঠানের আগে সংগীতজগতের কয়েকজন পেশাদার ব্যক্তি ও শিল্পী একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে সই করেছিলেন। ওই চিঠি ফেস্টিভ্যালের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল ইভিসকে পাঠানো হয়েছিল। এতে নিক্যাপ ব্যান্ডকে বাদ দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

তবে ওই চিঠি ফাঁস হয়ে গেছে। সংগীতাঙ্গনের অন্যরা এ ঘটনার সমালোচনা করেন। তবে নিক্যাপ ওই উৎসবে নির্ধারিত সময়ে তাদের পরিবেশনা করে। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ডেভিড লেভি নামের এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ডব্লিউএমই ট্যালেন্ট এজেন্সির মাধ্যমে ডুয়া লিপার এজেন্ট ছিলেন।

যুক্তরাজ্যের ট্যাবলয়েড দ্য মেইলের প্রতিবেদনে সংগীতজগতের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, লেভিকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত ফিলিস্তিনপন্থী অবস্থানের কারণে নেওয়া হয়েছে, যা ডুয়ার সাবেক এজেন্টের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মেলেনি।

একটি অজ্ঞাত সূত্র দ্য মেইলকে বলেছে, ডুয়া লিপা তাঁর এজেন্টকে গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের সমর্থক এবং ফিলিস্তিনিদের ওপর নৃশংস হামলার সমর্থক বলে মনে করেন। মাইকেল ইভিসকে পাঠানো চিঠিতে তাঁর মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

