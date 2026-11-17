রাশিয়ার সঙ্গে ক্রিমিয়ার সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সেতুতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি করেছে ইউক্রেন। সোমবার থেকে দফায় দফায় সেখানে হামলা চালানো হয়। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, কয়েক সপ্তাহের প্রস্তুতিতে তাঁরা এই নজিরবিহীন অভিযান চালিয়েছেন।
ইউক্রেনের কর্মকর্তাদের প্রকাশ করা ছবিতে দেখা গেছে, ক্রিমিয়া সেতুর একটি অংশ পানিতে ধসে পড়েছে। যুদ্ধের রসদ পরিবহনের পাশাপাশি প্রতীকী দিক থেকেও এটি মস্কোর জন্য বড় আঘাত। তবে ক্রেমলিন বলেছে, সেতুটি পুনর্নির্মাণ করে ‘আগের চেয়েও ভালো’ করা হবে।
এদিকে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিচকো জানিয়েছেন, দনিপ্রো নদীর ওপর পিভনিচনি (উত্তর) ও পিভদেনি (দক্ষিণ) সেতুতে আংশিকভাবে যান চলাচল শুরু হয়েছে। রাতভর রুশ হামলার পর গুরুত্বপূর্ণ এই দুই সেতু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।
সম্মুখসারিতে যাওয়া রুশ সেনাদের সড়ক ও রেলপথে চলাচলের সুযোগ করে দেয় ক্রিমিয়া সেতু। ইউক্রেন দীর্ঘদিন ধরে সেতুটিতে হামলা চালিয়ে আসছে। তবে সেটি স্থায়ীভাবে অচল করতে পারেনি।
তেল শোধনাগার ও তেলের ডিপোয় হামলা চালিয়ে যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি বাড়ানোর চেষ্টা করছে কিয়েভ। আর ক্রিমিয়া সেতুতে হামলার মধ্য দিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর রাজনৈতিক চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।
হামলাটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হয়েছে, যখন চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তুতি নিচ্ছেন পুতিন। আবারও বিশ্বরাজনীতির মনোযোগের কেন্দ্রে আসার এই সময়ে হামলাটি তাঁর জন্য অস্বস্তির কারণ হতে পারে।
২০১৪ সালে ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপদ্বীপ ক্রিমিয়ায় আক্রমণ চালিয়ে সেটিকে অবৈধভাবে নিজেদের ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে রাশিয়া। এরপর সেতুটি নির্মাণ করা হয়।
৩৬০ কোটি ডলার বা ২৭০ কোটি পাউন্ড ব্যয়ে নির্মিত এই অবকাঠামোকে রাশিয়া ও ইউক্রেনে পুতিনের ব্যক্তিগত পছন্দের প্রকল্প হিসেবে দেখা হয়। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ধনকুবের আরকাদি রোটেনবার্গ সেতুটি নির্মাণ করেন। ২০১৮ সালের মে মাসে নিজে লরি চালিয়ে সেতুটি উদ্বোধন করেন পুতিন।
ইউক্রেনীয়দের কাছে তীব্র ঘৃণার এই সেতু তাঁদের ভূখণ্ডে রাশিয়ার দখলদারি টিকিয়ে রাখার অন্যতম প্রধান প্রতীক। কিয়েভের বাসিন্দা প্রকৌশলী আন্দ্রি বিবিসিকে বলেন, ‘আমরা শ্যাম্পেন পান করছি!’ তাঁর ভাষ্য, সর্বশেষ হামলাটি ‘রুশদের মনোবলে বড় ধরনের আঘাত হানবে’।
কিছু ইউক্রেনীয় অবশ্য আশঙ্কা করছেন, এর জবাবে বেসামরিক অবকাঠামোয় হামলা আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন পুতিন। তবে আন্দ্রি বলেন, ‘রুশরা পরিস্থিতি আর কতটা খারাপ করতে পারে, জানি না। তাদের যা কিছু আছে, তা নিয়েই তো প্রতি রাতে আমাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে।’
ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ব্যবহার করে রাতভর চালানো হামলায় সেতুটির ক্ষয়ক্ষতি আগের হামলাগুলোর তুলনায় অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে। সেতুর বড় একটি খিলান ধ্বংস হয়ে গেছে বলেও দৃশ্যত দেখা যাচ্ছে।
ভিডিওতে সেতুর সড়ক অংশে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির চিত্র দেখা গেছে। নিচের পানি থেকে সড়ক ও সেটিকে ধরে রাখা খিলানের ধ্বংসাবশেষের কিছু অংশ বেরিয়ে থাকতে দেখা যায়।
জেলেনস্কি বলেছেন, সামরিক বাহিনী ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সাত ধাপের অভিযানের ফল এই হামলা। চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছানোর আগে ইউক্রেনীয় বাহিনী ‘ধাপে ধাপে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, রাডার, ইলেকট্রনিক যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং নির্ধারিত অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করেছে’।
জেলেনস্কি জানান, অভিযানের একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ ধাপে’ রাতভর ইউক্রেনের তৈরি কয়েক ধরনের ড্রোন এবং ফ্ল্যামিঙ্গো ও নেপচুন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, সড়ক অংশের সমান্তরালে থাকা রেলসেতুতেও একযোগে একাধিক ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। তবে ছবিতে রেলসেতুর খিলানটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। পরে রাশিয়ার পরিবহন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কিছু ট্রেন চলাচল আবার শুরু হয়েছে।
ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা এসবিইউ বলেছে, ‘পরিকল্পিতভাবে শত্রুর আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা অকার্যকর’ করা হয়েছে। সংস্থাটির ভাষ্য, এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছে, ‘দখলদারদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অবৈধ স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তা রাশিয়ার কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থাই নিশ্চিত করতে পারে না।’
এদিকে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলেছে, সেতুর সড়ক অংশ ‘অচল’ হয়ে গেছে। কোনো যানবাহনই সেটি পার হতে পারছে না। রেল অংশটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তবে এর খিলান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ক্রেমলিন জানিয়েছে, রাতের হামলার বিষয়ে পুতিনকে অবহিত করা হয়েছে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ইউক্রেনের হামলার পর সেতুটি ‘পুনর্নির্মাণ করা হবে এবং তা আগের চেয়েও ভালো হবে’। পুতিনের চীন সফরের সঙ্গে হামলার যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি তিনি।
রাশিয়ার তদন্ত কমিটি সেতুর কাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির কথা নিশ্চিত করেছে। কমিটি জানিয়েছে, ‘ইউক্রেনের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর’ হামলার ঘটনায় ‘সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে ফৌজদারি মামলা’ করা হয়েছে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, টানা দ্বিতীয় দিনের মতো যুদ্ধ শুরুর পর সবচেয়ে বড় ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলার মুখে পড়েছে দেশটি। মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, ২ হাজার ২৫৬টি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার চীনের শেনজেনে পুতিন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সি চিন পিংয়ের বৈঠক হওয়ার কথা। এই বৈঠকের আগের দিনগুলোয় বড় ধরনের হামলার সতর্কতা দিয়েছিলেন জেলেনস্কি।
সোমবার মধ্যরাতের কিছু আগে কিয়েভে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এর কিছুক্ষণ পর ক্লিচকো জানান, শহরের ‘গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে’। ব্যাহত হয়েছে ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা ও পানি সরবরাহ।
মঙ্গলবার জেলেনস্কি বলেন, দক্ষিণ সেতু লক্ষ্য করে চারটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে। উত্তর সেতুতে ছোড়া হয়েছে আরও তিনটি।
স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাতের হামলায় কিয়েভের মাটির ওপর দিয়ে চলাচলকারী মেট্রোরেলের কিছু অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর আগে বেসামরিক লোকজনকে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে বলা হয়েছিল।
দনিপ্রো নদীর ওপর আটটি প্রধান সেতু কিয়েভের পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে যুক্ত করেছে। শহরের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাতায়াতের জন্য আনুমানিক ৩০ লাখ বাসিন্দা এসব সেতুর ওপর নির্ভর করেন।
ক্রিমিয়া সেতুতে হামলার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এখনো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তবে রুশ সামরিক বাহিনীর জন্য পরিবহন ও রসদ সরবরাহে গুরুতর সংকটের ঝুঁকি অনেক বেড়েছে।
সেতুর খিলানযুক্ত অংশ ধসে পড়ায় রাশিয়ার সঙ্গে উপদ্বীপটির সরাসরি সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে—অন্তত সেতুটি মেরামত না হওয়া পর্যন্ত।
তবে ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপোরিঝঝিয়া ও খেরসন অঞ্চলের দখলকৃত এলাকার মধ্য দিয়ে এখনো একটি স্থলপথ রয়েছে। যদিও উত্তর ক্রিমিয়ার পরিবহনপথ এবং চোনহার এলাকার সেতু ও অন্যান্য পারাপারব্যবস্থায় পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়ে আসছে কিয়েভ।
এরই মধ্যে এসব হামলায় সামরিক মালামালসহ জ্বালানি ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহে সমস্যা দেখা দিয়েছে।
কৃষ্ণসাগর ও আজভ সাগরকে যুক্ত করা কার্চ প্রণালিতে ফেরি পারাপারের ব্যবস্থা রয়েছে। সেতু বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘাটতি এই ফেরি দিয়ে আংশিক পূরণ করা যেতে পারে। তবে এর পরিবহনক্ষমতা খুবই সীমিত। ফেরিও হামলার ঝুঁকিতে রয়েছে।
সমুদ্রপথেও ক্রিমিয়ায় সরবরাহ চালু রাখতে পারে রাশিয়া। কিন্তু ওই এলাকায় ইউক্রেনের নৌ ও আকাশপথের ড্রোন ব্যাপকভাবে তৎপর থাকায় এই পথও ঝুঁকিপূর্ণ।
এ ছাড়া ক্রিমিয়া সেতুর ধ্বংসাবশেষ, বিশেষ করে বিশাল খিলানটি, জাহাজ চলাচলের পথ আটকে দিয়ে থাকতে পারে।
এতে বড় জাহাজের চলাচল কঠিন হয়ে পড়তে পারে। মারিউপোল ও বেরদিয়ানস্কসহ আজভ সাগরে রাশিয়ার দখলে থাকা বন্দরগুলোও নতুন সমস্যায় পড়তে পারে।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রায় আগ্রাসন শুরু করে রাশিয়া। বর্তমানে ইউক্রেনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ রাশিয়ার দখলে রয়েছে। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় দনবাসের যেসব এলাকা এখনো কিয়েভের নিয়ন্ত্রণে আছে, সেগুলো ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন পুতিন। সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে কিয়েভ।