গুগল ম্যাপে দেখানো পথে হাঁটতে গিয়ে পড়লেন খালে

প্রযুক্তির এই যুগে হাতে স্মার্টফোন আর ইন্টারনেট থাকলে গুগল ম্যাপ ধরে পৌঁছে যাওয়া যায় যেকোনো জায়গায়। প্রযুক্তির সহায়তায় আজকাল তাই পথচলা দারুণ সহজ হয়ে গেছে। কারও সাহায্যের তেমন প্রয়োজনই পড়ে না।
তবে প্রযুক্তি যতই আধুনিক হোক, এর ওপর চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা উচিত নয়। না হলে আপনাকেও হয়তো সোজা খালে গিয়ে পড়তে হবে।
যেমনটা হয়েছে ভিক্টোরিয়া গুজেনদার বেলায়। পোল্যান্ডের এই তরুণী বেড়াতে গিয়েছিলেন ইতালির ভেনিসে। সেখানে মুঠোফোনের স্ক্রিনে গুগল ম্যাপ দেখতে দেখতে তিনি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিলেন। ধাপে ধাপে নামতে নামতে শেওলায় ঢাকা একটি সিঁড়িতে পা রেখে পিছলে গিয়ে তিনি খালে পড়ে যান।
নিজের এই অপ্রত্যাশিত পতনের ভিডিও গত ২৬ সেপ্টেম্বর ভিক্টোরিয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন, ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়।
ভিডিওতে লেখা ওঠে, যখন গুগল ম্যাপ বলবে ‘সোজা যান’, কিন্তু আপনি ভেনিসে। সতর্ক থাকুন।
ভিডিওর শেষ দিকে দেখা যায় ভিক্টোরিয়া বোকা বোকা চেহারা নিয়ে পা মুছছেন। তাঁর একটি ঊরুতে খানিকটা কেটে গেছে।
এই ভিডিওর নিচে কেউ কেউ হাস্যরসাত্মক মন্তব্য করেছেন। কেউ তরুণীকে বিদ্রূপ করেছেন।
একজন লেখেন, ‘সিঁড়ি বেয়ে নিচে পানির দিকে নামার সময় আপনি কী ঘটবে বলে ভেবেছিলেন?’
অন্য একজন লেখেন, ‘অন্ধভাবে জিপিএস অনুসরণ করা বন্ধ করুন, চারপাশ দেখুন, নিজের মস্তিষ্ককে ব্যবহার করুন।’
আরেকজন খানিকটা সহানুভূতির সুরে লেখেন, ‘শুনুন সবাই, তিনি নিশ্চয়ই পানির ওপর সিঁড়ির শেষ ধাপে থামতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে (পিছলে) পড়ে যান। তিনি সম্ভবত সুন্দর একটি ভিডিও করতে চেয়েছিলেন, আর পড়ে গিয়ে খালের ধার ঘেঁষে থাকা শামুকে লেগে পা কেটে ফেলেছেন। বেচারি, তবে এটা হাস্যকরও বটে।’
কেউ কেউ ভেনিসে পর্যটকেরা প্রায়ই এমন পিছলে পড়েন বলে মন্তব্য করেন।
ভেনিসের অদ্বিতীয় স্থাপনা এবং সেগুলোর বিন্যাস এমনই যে সেখানে গুগল ম্যাপ ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। তাই প্রায়ই পর্যটকদের অপ্রত্যাশিত কাণ্ডের মুখোমুখি হতে হয়।