বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে সুইজারল্যান্ডে গিয়ে আইরিশ নারী স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ করেছেন
বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে সুইজারল্যান্ডে গিয়ে আইরিশ নারী স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ করেছেন
ইউরোপ

বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে সুইজারল্যান্ডে গিয়ে আইরিশ নারীর স্বেচ্ছামৃত্যু

এনডিটিভি

ছুটিতে যাওয়ার কথা বলে আয়ারল্যান্ডের একজন নারী সুইজারল্যান্ডে গিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ওই নারীর নাম মরিন স্লাউ (৫৮)। গত ৮ জুলাই পরিবারকে বলেছিলেন, তিনি লিথুনিয়ায় এক বন্ধুর কাছে বেড়াতে যাচ্ছেন।

মরিনের দুজন বন্ধু জানতেন তিনি সুইজারল্যান্ডে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন। এর কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর মেয়ে মেগান রয়্যাল মায়ের একজন বন্ধুর কাছ থেকে সত্যিকারের পরিকল্পনা সম্বন্ধে জানতে পারেন।

আইরিশ ইন্ডিপেনডেন্টকে রয়্যাল বলেন, ‘তাঁর (মরিন স্লাউ) এক কাছের বন্ধু বুধবার রাতে আমাকে একটি বার্তা পাঠান। তখন রাত সম্ভবত ১০টা। আমি আমার বাচ্চাকে নিয়ে শুয়ে ছিলাম। সে আমাকে শুধু বলল, ‘‘তোমার মা সুইজারল্যান্ডে আছেন।’’ এরপর সে বলল, ‘‘তোমার জানার অধিকার আছে। আমি বিষয়টি গোপন রাখব বলে প্রতিশ্রুত দিয়েছিলেন। সে সেখানে অবস্থান করছে এবং স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে চায়।’’

মেগান রয়্যাল সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর বাবা সুইজারল্যান্ডে অবস্থানরত মায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। পরদিন রয়্যাল হোয়াটসঅ্যাপে একটি বার্তা পান। সেখানে জানানো হয়— তাঁর মা মারা গেছেন।

রয়্যাল বলেন, ‘সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, আমি শুধু হোয়াটসঅ্যাপে বার্তাই পাইনি। বরং তাঁরা জানিয়েছে, আমার মায়ের অস্থি ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে ডাকযোগে পৌঁছে দেওয়া হবে। এমন খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লাম এবং কান্না শুরু করে দিলাম। মনে হলো আমার পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে।’

বার্তাটি সুইজারল্যান্ডের স্বেচ্ছায় মৃত্যুতে সহায়তা করা একটি অলাভজনক সংস্থা পেগাসোসের কাছ থেকে এসেছিল। মেগান রয়্যাল পরে জানতে পারেন তার মা বাড়িতে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে তিনি একটি আবেদন জমা দিয়েছিলেন ও প্রায় ২১ হাজার ৪০০ ডলার খরচ করেছিলেন।

আরও পড়ুন