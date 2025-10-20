ইরানের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে সম্পর্ক জোরদার করতে প্রস্তুত রাশিয়া

ইরানের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে সম্পর্ক জোরদার করতে প্রস্তুত রাশিয়া। আজ সোমবার ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে এমন আগ্রহের কথা জানানো হয়েছে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক ‘নাটকীয়ভাবে’ এগিয়ে যাচ্ছে।
তেহরান ও মস্কোর মধ্যে আগে থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। চলতি বছর ইরানের পরমাণু স্থাপনায় ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের হামলার নিন্দা জানিয়েছিল রাশিয়া। ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে বলে অভিযোগ দেশ দুটির। যদিও শুরু থেকেই পরমাণু অস্ত্র তৈরির বিষয়টি নাকচ করে আসছে তেহরান।
আজ সাংবাদিকেরা পেসকভের কাছে প্রশ্ন করেন, ইরানের পরমাণু প্রকল্প ঘিরে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা কীভাবে দেখছে রাশিয়া? আর এমন পরিপ্রেক্ষিতে দেশটির সঙ্গে মস্কো সম্পর্ক জোরদার করবে কি না? জবাবে পেসকভ বলেন, ‘রাশিয়া অবশ্যই সব ক্ষেত্রে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে প্রস্তুত আছে। ইরান আমাদের অংশীদার। আর আমাদের সম্পর্ক নাটকীয়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।’
এদিকে ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব আলী লারিজানির সঙ্গে গতকাল সাক্ষাৎ করার কথা ছিল রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এক দূতের। এর এক সপ্তাহেরও কম সময় আগে পুতিনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন লারিজানি। সে সময় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির একটি বার্তা রুশ প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি।
এর আগে গত জানুয়ারিতে পুতিন ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান একটি কৌশলগত অংশীদারত্ব চুক্তিতে সই করেছিলেন। এ ছাড়া গত মাসে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু শক্তি সংস্থা রোসাটমের সঙ্গে ইরান একটি চুক্তি করেছে। ওই চুক্তি অনুযায়ী ইরানে চারটি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করবে সংস্থাটি।