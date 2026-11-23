প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, গতকাল রোববার লিবিয়ার বন্দরে ইউক্রেনীয় ড্রোনের আঘাতে রাশিয়ার একটি যুদ্ধজাহাজ ডুবে গেছে।
রোববার সকালে পূর্ব লিবিয়ার নিয়ন্ত্রক সরকার জানায়, বেনগাজি নৌ ঘাঁটিতে একটি যুদ্ধজাহাজে বিস্ফোরণ ঘটেছে। জাহাজটি রাশিয়ায় ফিরে যাওয়ার আগে জ্বালানি ও রসদ সংগ্রহের জন্য সেখানে নোঙর করেছিল।
জেলেনস্কি বলেন, ওই সময় দ্বিতীয় আরেকটি মালবাহী রুশ জাহাজেও হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর দাবি, সেই জাহাজটিও অস্ত্র পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বন্দরের অদূরে হামলার শিকার বাণিজ্যিক জাহাজের আহত ব্যক্তিদের তারা চিকিৎসা দিয়েছে। ইউক্রেন যে জাহাজটিতে হামলার দায় স্বীকার করেছে, এটি সেই একই জাহাজ কি না, তা স্পষ্ট নয়।
এই হামলার পর ক্রেমলিন ‘এই অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধির’ বিষয়ে সতর্ক করেছে। তবে লিবিয়ায় হামলার বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তারা।
আজ সোমবার এক বিবৃতিতে জেলেনস্কি ‘রাশিয়ার যুদ্ধের জবাবে ইউক্রেনের অনুকরণীয় এক অভিযানের’ প্রশংসা করেন।
জেলেনস্কি লিখেছেন, রাশিয়ার অন্যতম নতুন যুদ্ধজাহাজ করভেট ‘মারকারি’কে নিশানা করতে এবং ডুবিয়ে দিতে সাতটি নৌ-ড্রোন মোতায়েন করা হয়েছিল। হামলায় একটি ‘কেএ-২৭’ সামরিক হেলিকপ্টারও ধ্বংস করা হয়েছে।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জানান, দ্বিতীয় জাহাজটি ছিল রাশিয়ার মালবাহী জাহাজ ‘এমভি আঙ্গারা’।
ফিনল্যান্ড উপসাগরের পূর্বাঞ্চলে ড্রোন হামলায় মালবাহী একটি রুশ জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঠিক এক দিন পর এ হামলার ঘটনা ঘটল। গত শনিবার সকালে হামলার শিকার হওয়ার সময় ‘স্পার্টা ২’ নামক জাহাজটি বাল্টিক সাগরে অবস্থিত রাশিয়ার ছিটমহল কালিনিনগ্রাদের দিকে যাচ্ছিল।
ফিনল্যান্ডের প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, এ হামলার পেছনে সম্ভবত ইউক্রেন রয়েছে। তবে কিয়েভ এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
সোমবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের বলেন, বাল্টিক অঞ্চলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিস্তার ‘বিপজ্জনক প্রবণতা’। তিনি বলেন, এটি নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলকে উত্তেজনা বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।
লিবিয়ায় হামলার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে পেসকভ বলেন, দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে তথ্য দেবে। তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমরা এ বিষয়ে জেলেনস্কির বক্তব্যের দিকে নজর রেখেছি।’
পেসকভ লিবিয়ায় রুশ জাহাজে হামলার বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ই এ–সংক্রান্ত তথ্য দেবে।
লিবিয়ায় জাতিসংঘ মিশন রোববারের এই হামলার ঘটনায় ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেছে। তারা এ ঘটনায় ‘অবিলম্বে স্বাধীন ও স্বচ্ছ তদন্তের’ আহ্বান জানিয়েছে।
জাতিসংঘের লিবিয়া বিষয়ক সহায়তা মিশন (ইউএনএসএমআইএল) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছে, লিবিয়া বিদেশি সংঘাতের যুদ্ধক্ষেত্র হওয়ার সামর্থ্য রাখে না। এই দেশকে তা হতে দেওয়াও উচিত নয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এবং ‘বিবিসি ভেরিফাই’–এর ভিডিওতে দেখা গেছে, সকালে হামলার শিকার জাহাজটি আগুন ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ‘প্ল্যানেট ল্যাবস পিবিসি’-এর স্যাটেলাইট চিত্রেও গ্রিনিচ মান সময় ভোর ৫টা ৪৭ মিনিটে বেনগাজি বন্দরে একটি নৌযানে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গোয়েন্দা সংস্থা ‘ভ্যান্টর’ উচ্চ-রেজোল্যুশনের ছবি সংগ্রহ করেছে। তারা জানিয়েছে, ছবিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, শনিবার বন্দরে রুশ নৌবাহিনীর জাহাজ ‘প্রজেক্ট ২০৩৮০ স্টেরেগুশচি-ক্লাস করভেট (মারকারি)’ নোঙর করা অবস্থায় ছিল। রোববারের ছবিতে ওই একই জাহাজের বেশির ভাগ অংশ উল্টে ডুবে থাকতে দেখা গেছে। ছবিতে কেবল জাহাজটির সামনের অংশ দৃশ্যমান ছিল।
পূর্ব লিবিয়াভিত্তিক ‘গভর্নমেন্ট অব ন্যাশনাল স্ট্যাবিলিটি’ (জিএনএস) জানিয়েছে, রুশ জাহাজটি বিদ্যমান সামুদ্রিক চুক্তির কাঠামোর আওতায় বেনগাজি বন্দর ব্যবহার করছিল। তবে তারা জাহাজটির নাম বা অন্য কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি।
জিএনএস আরও জানায়, রোববারের ঘটনাটির তদন্ত করা হচ্ছে। সন্দেহভাজন এই হামলার উৎস ও এর জন্য কারা দায়ী, তা নির্ধারণ করতে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় করছে।
জিএনএস লিবিয়ার বন্দরের ভেতরে জাহাজে হামলার নিন্দা জানিয়ে একে সামুদ্রিক নিরাপত্তার লঙ্ঘন ও তাদের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত বলে অভিহিত করেছে। তারা বলেছে, লিবিয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বা তার সীমানার বাইরের অন্য কোনো সংঘাতের অংশ নয়।
ত্রিপোলিতে অবস্থিত লিবিয়ার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার এক বিবৃতিতে বিদেশি বাহিনীকে আশ্রয় দেওয়া এবং তাদের স্থাপনা ব্যবহার করতে দেওয়ার ব্যাপারে পূর্বাঞ্চলের ‘গভর্নমেন্ট অব ন্যাশনাল ইউনিটি’কে (জিএনইউ) সতর্ক করেছে।
২০১১ সালে লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর লিবিয়া সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে দেশটিতে পরস্পরবিরোধী দুটি সরকার হয়।
বেনগাজি রাশিয়ার রাজধানী মস্কো থেকে দুই হাজার কিলোমিটারের বেশি দূরে অবস্থিত।
গত মার্চে রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, তারা লিবিয়ার উপকূল থেকে উৎক্ষেপণ করা ‘মানুষবিহীন সামুদ্রিক ড্রোন’ ব্যবহার করে লিবিয়া ও মাল্টার মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরে রুশ তেলবাহী জাহাজ ‘আর্কটিক মেটাগ্যাজ’কে নিশানা বানিয়েছে।
বিশ্লেষক হারশাউইয়ের মতে, রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলার পাশাপাশি তেল ও গ্যাস রপ্তানিতে তাদের তথাকথিত ‘ছায়া নৌবহরের’ (শ্যাডো ফ্লিট) সক্ষমতা ব্যাহত করার মতো এ ধরনের হামলা ক্রেমলিনের জন্য অপমানজনক হিসেবে দেখা হচ্ছে।
তবে কেবল মস্কোই যে সর্বশেষ এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখাতে চাইবে, তা নয়। জাহাজটি পূর্ব লিবিয়া সরকারের সঙ্গে হওয়া একটি চুক্তির অংশ হিসেবে ওই অঞ্চলে অবস্থান করছিল, যারা ‘লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মি’-এর কমান্ডার খলিফা হাফতারের মিত্র।
হারশাউই বলেন, ‘হাফতার এই হামলাকে ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নিতে পারেন। এ অবস্থায় আপনারা হাফতার পরিবারের পক্ষ থেকে এর জবাব দেখতে পারেন। কারা ইউক্রেনীয়দের আশ্রয় দিচ্ছে, তারা সেই প্রশ্ন তুলবে।’