রেডহেড ডেস ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ
ইউরোপ

লাল চুলধারী মানুষের উৎসব

এপি

জগৎজুড়ে নানা বর্ণের মানুষ আর তাদের নানা রঙের চুল—শুধু এই চুল নিয়ে নেদারল্যান্ডসে গত সপ্তাহে আয়োজন করা হয়েছিল দারুণ এক উৎসবের। দেশটির দক্ষিণের শহর টিল-বুর্খে অনুষ্ঠিত হওয়া এই উৎসবের নাম ‘রেডহেড ডেস ফেস্টিভ্যাল’।

প্রতিবছর আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে এ উৎসবের আয়োজন হয়। সারা বিশ্ব থেকে হাজার হাজার লাল চুলের মানুষ পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে উৎসবে যোগ দেন।

তিন দিন ধরে চলে উৎসব। থাকে গান, খাওয়াদাওয়া। কীভাবে লাল চুলের যত্ন নিতে হবে, তা–ও শেখানো হয়। এ ছাড়া কীভাবে মেকআপ করবেন বা ত্বকের যত্ন নেবেন, সে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকে। ত্বকের ক্যানসার প্রতিরোধবিষয়ক শিক্ষাও দেওয়া হয়।

গত শুক্রবার উৎসবের প্রথম দিন আয়োজকেরা বলেছিলেন, এ বছর বিশ্বের অন্তত ৮০টি দেশ থেকে কয়েক হাজার মানুষ তিন দিনের এই আয়োজনে অংশ নেবেন বলে তাঁরা আশা করছেন।

১৫ বছর ধরে এই উৎসবে আসছেন এলুন্ডা বাক্কার। তিনি বলেন, ‘প্রথমবার আমি মূলত কৌতূহল থেকে এখানে এসেছিলাম। শুধু এটা দেখতে চেয়েছিলাম যে ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে কারও চোখে না পড়লে কেমন লাগে।’

উৎসবটি সবার জন্য উন্মুক্ত এবং কোনো প্রবেশ ফি নেই। তবে উৎসবের শেষ দিন গত রোববার গ্রুপ ছবি তোলার সময় সবাই তাতে অংশ নিতে পারেননি। শুধু যাঁদের চুল প্রাকৃতিকভাবে লাল, তাঁরাই ছবি তুলতে পারেন।

২০১৩ সালের রেডহেড ডেস উৎসবে ‘প্রাকৃতিক লাল চুলওয়ালা মানুষের সবচেয়ে বড় সমাবেশ’ শিরোনামে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হয়। সেবার গ্রুপ ছবিতে ১ হাজার ৬৭২ জন অংশ নিয়েছিলেন।

