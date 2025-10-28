ফ্রান্সের ফার্স্ট লেডিকে হয়রানি, ১০ জনের বিচার শুরু

ফ্রান্সের ফার্স্ট লেডি ব্রিজিত মাখোঁর লিঙ্গ–পরিচয় নিয়ে অনলাইনে হয়রানির অভিযোগে গতকাল সোমবার প্যারিসে ১০ জনের বিচার শুরু হয়েছে।
ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের কিছু মানুষ ফার্স্ট লেডির বিরুদ্ধে লিঙ্গ–পরিচয় নিয়ে যে অপ্রমাণিত অভিযোগ তুলেছে, তার প্রেক্ষাপটেই মামলাটির বিচার শুরু হলো। গত জুলাইয়ে মাখোঁ দম্পতি যুক্তরাষ্ট্রে একটি মানহানির মামলা করেছিলেন।
ব্রিজিত মাখোঁর জন্মসূত্রে পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার গুজব অনলাইনে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে এ মামলা করা হয়। এই অপ্রমাণিত অভিযোগের পাশাপাশি এ দম্পতির ২৪ বছরের বয়সের পার্থক্য নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে সমালোচনা চলছে।
প্যারিসের একটি ফৌজদারি আদালতে মামলার ১০ আসামি গতকাল হাজির হন। তাঁদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ ও ২ জন নারী। তাঁদের বয়স ৪১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁদের দুই বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।