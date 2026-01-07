‘পুরোদস্তুর জলদস্যুতা’, যুক্তরাষ্ট্র রুশ পতাকাবাহী জাহাজ জব্দের পর বললেন পুতিনের দলের আইনপ্রণেতা

রাশিয়ার-পতাকাবাহী একটি তেলের ট্যাংকার যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী জব্দ করার পর কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে মস্কো। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দল ইউনাইটেড রাশিয়া পার্টির একজন আইনপ্রণেতা একে জলদস্যুতা আখ্যায়িত করেছেন। আর রাশিয়ার পরিবহন মন্ত্রণালয় বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ জাতিসংঘ সনদের লঙ্ঘন।
রুশ পতাকাবাহী জাহাজটি আজ বুধবার উত্তার আটলান্টিক মহাসাগর থেকে জব্দ করেন মার্কিন সেনারা। বেশ কিছুদিন ধরে সেটিকে ধাওয়া করছিলেন তাঁরা। জাহাজটির নাম ‘মারিনেরা’। আগে সেটি ‘বেলা-১’ নামে পরিচিত ছিল। গত মাসে জাহাজটি রাশিয়ার নামে নিবন্ধন করা হয়। ইরান ও হিজবুল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ২০২৪ সালে ওই জাহাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল ওয়াশিংটন।
জাহাজটি যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে জব্দ করেছে, তা ‘পুরোদস্তুর জলদস্যুতা’ বলে উল্লেখ করেছেন ইউনাইটেড রাশিয়া পার্টির আইনপ্রণেতা আন্দ্রেই কলিশাস। আর রুশ পরিবহন মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ওয়াশিংটনের এ পদক্ষেপ ১৯৮২ সালের জাতিসংঘ সনদের সমুদ্রবিষয়ক আইনের লঙ্ঘন। কোনো দেশে নিবন্ধিত জাহাজে বল প্রয়োগের অধিকার নেই অন্য কোনো দেশের।
গত মাসে ভেনেজুয়েলার কাছেও মারিনেরা নামের জাহাজটি জব্দে যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, জাহাজটি ব্যবহার করে ভেনেজুয়েলা, রাশিয়া ও ইরানের তেল পরিবহন করা হয়। বুধবার জাহাজটি জব্দ করার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেছেন, ‘পৃথিবীর যেকোনো স্থানে’ ভেনেজুয়েলার ওপর মার্কিন অবরোধ পুরোপুরি কার্যকর থাকবে।