ইইউ অংশীদারদের অগ্রাহ্য করে আবারও মস্কোয় পুতিনের সঙ্গে বসলেন অরবান

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে মস্কোতে বৈঠক করেছেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান। ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব নিয়ে বৈঠক আয়োজনের কয়েক দিন আগে শুক্রবার বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হলো।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর নেতাদের মধ্যে একমাত্র অরবানকে পুতিনের ঘনিষ্ঠ মনে করা হয়। ইইউ ও ন্যাটোর অবস্থানের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি নিয়মিত রাশিয়ার পক্ষে কথা বলে আসছেন। তাঁর অবস্থান এই দুই জোটের অংশীদারদের অস্বস্তিতে ফেলেছে।
রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশনে সম্প্রচারিত বক্তব্যে পুতিনকে বলতে শোনা যায়, ‘ইউক্রেন পরিস্থিতি নিয়ে আপনার (অরবান) ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের কথা আমরা জানি।’
হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পুতিনের সম্ভাব্য বৈঠকের আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছেন অরবান। এ জন্য অরবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে নিজের সাম্প্রতিক আলাপের প্রসঙ্গে টেনে পুতিন বলেন, ‘ট্রাম্প তাৎক্ষণিক বলেছিলেন, হাঙ্গেরির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো। আপনার সঙ্গে ভিক্টরের সুসম্পর্ক রয়েছে, আমার সঙ্গেও তাই। তাই আমিও এই প্রস্তাব করছি। হ্যাঁ, আমরা আনন্দের সঙ্গে সম্মত হয়েছি।’
বুদাপেস্ট ‘শান্তি সম্মেলনের’ প্রস্তাবটি করা হয়েছিল গত মাসে। কিন্তু একপর্যায়ে তা স্থগিত হয়ে যায়। জানা গেছে, পুতিন নিজেদের দাবি নিয়ে কোনো আপস করতে রাজি না হওয়ায় শীর্ষ সম্মেলনটি স্থগিত করা হয়েছিল।
ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের ২৮ দফা প্রস্তাবকে শক্তভাবে সমর্থন করছেন অরবান। অরবানের সরকার ও অরবানপন্থী সংবাদমাধ্যমের অভিযোগ, যুদ্ধবাজ ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেন যুদ্ধের ইতি টানতে চাইছেন না।
প্রায় চার বছর আগে ইউক্রেনে পুরোদমে হামলা শুরু করে রাশিয়া। শুরু থেকে অরবান বলে আসছেন, তিনি যুদ্ধ চান না, তিনি শান্তির পক্ষে।