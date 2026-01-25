ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি
আরও আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা চান জেলেনস্কি

মিত্রদেশগুলোর কাছে আরও আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা চেয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। আজ রোববার লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে পৌঁছানের পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

জেলেনস্কি বলেন, চলতি সপ্তাহে রাশিয়া ১ হাজার ৭০০-এর বেশি ড্রোন, ১ হাজার ৩৮০-এর বেশি বিমান হামলা এবং ৬৯টি বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে।

রাশিয়ার এ ধরনের হামলা ঠেকাতে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, ‘এ কারণে প্রতিদিনই আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন। আমরা আমাদের আকাশসীমার সুরক্ষা আরও ভালোভাবে নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছি।’

যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দুই দিনব্যাপী ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়েছে। গত শনিবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) আবুধাবিতে এ বৈঠক হয়। বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে ‘গঠনমূলক’ আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। পরবর্তী বৈঠক আগামী ১ ফেব্রুয়ারি আবুধাবিতে হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন এক কর্মকর্তা। আলোচনার জন্য রাশিয়াও প্রস্তুত বলে জানিয়েছে মস্কো।

এদিকে এ আলোচনার মধ্যেই রাজধানী কিয়েভসহ ইউক্রেনের জ্বালানি স্থাপনায় ব্যাপক হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। গতকাল ভোরে এসব হামলা চালানো হয়। একের পর এক বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে রাজধানী। হামলার কারণে সারা দেশে প্রায় ১২ লাখ বাসাবাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এতে হিমশীতল আবহাওয়ার মধ্যে বিপাকে পড়েন বাসিন্দারা।

