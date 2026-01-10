আমরা গ্রিনল্যান্ডকে রক্ষা করব: ডেনমার্কের প্রতিরক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান

ডেনমার্কের পার্লামেন্ট সদস্য এবং প্রতিরক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান রাসমুস জারলোভ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি গ্রিনল্যান্ডে আক্রমণ করে, তবে ডেনমার্কের নিজেকে রক্ষা করতেই হবে। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন, মার্কিন সেনারা গ্রিনল্যান্ডে আক্রমণ করলে ডেনমার্কের সেনাবাহিনীও তাঁদের আটকাতে পারবে না। তবু এমন কোনো হামলা গ্রহণযোগ্য নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।
এনডিটিভির সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জারলোভ বলেন, ‘আমরা এটাও স্পষ্ট করতে চাই, আমাদের ওপর সামরিক হামলা গ্রহণযোগ্য নয়। এতে ন্যাটোভুক্ত দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার মতো একটি বোকামিপূর্ণ এবং বিধ্বংসী পরিস্থিতি তৈরি হবে, যা সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক এবং খুবই, খুবই বোকামি এবং অপ্রয়োজনীয়।’
জারলোভ মনে করেন, ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ডে হামলার হুমকি দেওয়া বা শত্রুতার কোনো কারণ নেই। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ডে প্রবেশাধিকারের সুযোগ আগে থেকেই আছে। দুই দেশের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি রয়েছে, যার মধ্যে তাদের খনি খননের জন্য প্রবেশাধিকার দেওয়া আছে।
এর ব্যাখ্যায় ডেনমার্কের প্রতিরক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘এর আসলেই কোনো প্রয়োজন নেই, এবং আশা করি, আমরা আবার সঠিক পথে ফিরে আসতে পারব এবং এ নিয়ে উত্তেজনা বাড়বে না।’
ট্রাম্প এর আগে ২০১৯ সালে নিজের প্রথম মেয়াদে গ্রিনল্যান্ড কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাঁকে উত্তরে বলা হয়েছিল, এটি বিক্রির জন্য নয়।
২০২৪ সালে নির্বাচনে জিতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর ট্রাম্প আবার একই প্রস্তাব দেন। এবারও তাঁকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়।
জারলোভ বলেন, ‘গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয় এবং একটি দেশের কোনো মূল্য হয় না। আমরা ৫৭ হাজার ডেনিশ নাগরিককে আমেরিকান বানানোর জন্য বিক্রি করে দিতে পারি না। তারা (গ্রিনল্যান্ডের বাসিন্দারা) এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।’
ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন সতর্ক করে বলেছেন, গ্রিনল্যান্ড দখলের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যদি সশস্ত্র হামলা চালায়, তবে ৭৬ বছরের পশ্চিমা সামরিক জোটের সমাপ্তি ঘটতে পারে।
ফ্রেডেরিকসেন বলেছেন, ‘নিশ্চিতভাবেই, যেকোনো সামরিক হামলা ন্যাটোকে শেষ করে দেবে। কারণ, তখন ডেনমার্ককে ন্যাটোর আর্টিকেল ৫ সক্রিয় করতে হবে। সেখানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে, যদি আমরা আক্রান্ত হই জোটের অন্যান্য দেশ আমাদের রক্ষা করতে আসবে। তখন মার্কিনদের এবং অন্যান্য সব দেশকে ডেনমার্ককে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হবে। অবশ্য, যুক্তরাষ্ট্র তাতে ভেটো দেবে এবং তখন ন্যাটো শেষ হয়ে যাবে।’