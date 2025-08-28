কিয়েভে হামলার ঘটনায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে যুক্তরাজ্য

রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে ব্রিটিশ সরকার। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সম্প্রতি মস্কোর হামলায় কিয়েভে অন্তত ১৫ জন নিহত হন। এতে ব্রিটিশ কাউন্সিল ভবনসহ বিভিন্ন ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয় বলে জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি।
ল্যামি এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন, ‘গত রাতে পুতিনের হামলায় সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে। এতে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং কিয়েভের গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি অফিস রয়েছে। আমরা রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছি।’
এর আগে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে বুধবার রাতে রাশিয়া ব্যাপক হামলা চালায়। বৃহস্পতিবার সকালে ইউক্রেনের কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। হামলায় শিশুসহ অন্তত চারজন নিহত হন। আহত হন আরও ২২ জন। শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
কিয়েভের সামরিক প্রশাসন জানিয়েছে, হামলায় নিহতের সংখ্যা চার। কিয়েভের বিভিন্ন এলাকায় হামলা হয়েছে। কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিৎসকো বলেছেন, আহতদের মধ্যে তিনটি শিশু রয়েছে।