দুই পক্ষের লড়াইয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ইউরোপের নাগরিকেরা: উরসুলা ভন ডার লিয়েন

ইরানে যুদ্ধের প্রভাব ইউরোপেও পড়ছে বলে উল্লেখ করেছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন। তিনি বলেছেন, ‘আমরা এখন একটি আঞ্চলিক সংঘাত দেখছি, যার অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল তৈরি হচ্ছে। আর এর নেতিবাচক প্রভাব আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে।’
সোমবার সকালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে এক বৈঠকে উরসুলা ভন ডার লিয়েন এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ইউরোপের নাগরিকেরা দুই পক্ষের লড়াইয়ের মাঝে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।
ভন ডার লিয়েন আরও বলেন, ইরানের জনগণের স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে।
আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ায় বিশ্বনেতারা এখন যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন। এর আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার সতর্ক করে বলেছিলেন, এই যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হবে, এর অর্থনৈতিক প্রভাব ততটাই গভীর হবে।