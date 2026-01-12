ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন
ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন
ট্রাম্পের হুমকির মুখে গ্রিনল্যান্ড সংকট এখন ‘চরম সন্ধিক্ষণে’: ডেনমার্ক

আর্কটিক অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত ভূখণ্ড গ্রিনল্যান্ড দখল করে নেওয়ার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন হুমকির পর ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন বলেছেন, তাঁর দেশ এখন এক ‘চরম সন্ধিক্ষণের’ মুখোমুখি।

আজ সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিতে বৈশ্বিক খনিজ সম্পদের সরবরাহ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আগমুহূর্তে ফ্রেডেরিকসেন এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে একটি বিরোধ তৈরি হয়েছে।

ডেনমার্কের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে এক বিতর্কে মেটে ফ্রেডেরিকসেন বলেন, এটি এমন এক চরম সন্ধিক্ষণ, যেখানে গ্রিনল্যান্ডের ভবিষ্যতের চেয়েও বড় স্বার্থ জড়িয়ে আছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে ফ্রেডেরিকসেন বলেন, ডেনমার্ক যেকোনো স্থানে নিজেদের মূল্যবোধ রক্ষায় প্রস্তুত, বিশেষ করে আর্কটিক অঞ্চলে। তিনি বলেন, ‘আমরা আন্তর্জাতিক আইন এবং জনগণের স্বাধিকারে বিশ্বাস করি।’

স্বায়ত্তশাসিত এই ডেনিশ অঞ্চলের ওপর ট্রাম্পের সাম্প্রতিক দাবির বিপক্ষে ডেনমার্ককে সমর্থন দিয়েছে জার্মানি ও সুইডেন।

সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও গ্রিনল্যান্ড দখলের ইচ্ছা পোষণ করে বলেন, ডেনমার্ক পছন্দ করুক বা না করুক, ওয়াশিংটন গ্রিনল্যান্ড নিয়ে কিছু একটা করতে যাচ্ছে।’ ট্রাম্পের দাবি, আর্কটিক অঞ্চলে রাশিয়া ও চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক তৎপরতা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি।

ট্রাম্পের এমন হুমকিমূলক বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন বলেছেন, সুইডেন, নর্ডিক ও বাল্টিক দেশ এবং ইউরোপের বড় কয়েকটি দেশ ডেনমার্কের পাশে আছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, গ্রিনল্যান্ড দখল করা হলে তা হবে আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশের সামরিক প্রধানেরা গ্রিনল্যান্ডে একটি সম্ভাব্য ন্যাটো মিশনের পরিকল্পনা করছেন। রাশিয়া ও চীনের প্রভাব থেকে এই অঞ্চলকে রক্ষা করতে সেখানে ব্রিটিশ সৈন্য, যুদ্ধজাহাজ এবং বিমান মোতায়েন করা হতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এমন একটি পরিকল্পনা নিয়ে যুক্তরাজ্য সরকার জার্মানি, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছে। বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী থিও ফ্রাঙ্কেনও আর্কটিক অঞ্চলে ন্যাটোর অপারেশন চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন।

১৯৫৩ সাল পর্যন্ত গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের একটি উপনিবেশ ছিল। বর্তমানে এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। জনমত জরিপ অনুযায়ী, গ্রিনল্যান্ডের সাধারণ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের এই সম্ভাব্য দখলদারির ঘোর বিরোধী।

