ক্যান্টারবুরির প্রথম নারী আর্চবিশপ হচ্ছেন সারাহ মুলালি

যুক্তরাজ্যের ক্যান্টারবুরির পরবর্তী আর্চবিশপ হিসেবে সারাহ মুলালিকে বেছে নিয়েছে চার্চ অব ইংল্যান্ড। এই প্রথম চার্চটির সর্বোচ্চ পদে কোনো নারীকে নিয়োগ দেওয়া হলো।
৬৩ বছর বয়সী সারাহ মুলালি সারা বিশ্বের সাড়ে ৮ কোটি অ্যাংলিকানের পরবর্তী আধ্যাত্মিক প্রধান হবেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর পূর্বসূরিদের মতো সারাহ মুলালিকেও একাধিক বিষয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। এর মধ্যে গির্জায় নারীর ভূমিকা এবং সমকামী জুটিদের গ্রহণযোগ্যতার মতো বিষয় রয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিভক্তি রয়েছে।
ভ্যাটিকান সারাহ মুলালিকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং তাঁর শুভকামনা করেছে। ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস মুলালির মনোনয়ন অনুমোদন করেছেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
নতুন আর্চবিশপ গতকাল শুক্রবার ক্যান্টারবুরির ক্যাথেড্রালে প্রথমবার ধর্মপ্রাণ ভক্তদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। এ সময় তিনি অনিশ্চিত এ সময়েও বিশ্বে যে আশার আলো দেখছেন, তা নিয়ে কথা বলেন।
সারাহ বলেন, ‘আমরা এমন সব ঘৃণার সাক্ষী হচ্ছি, যা আমাদের নানা সম্প্রদায়ের ভেতরে থাকা ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছে।’
তবে সারাহ মুলালি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিলেও আফ্রিকার রক্ষণশীল অ্যাংলিকান গির্জাগুলো আর্চবিশপ হিসেবে তাঁর নিয়োগের তীব্র সমালোচনা করেছে, বিশেষ করে তিনি একজন নারী বলে।
‘আমরা এমন সব ঘৃণার সাক্ষী হচ্ছি, যা আমাদের নানা সম্প্রদায়ের ভেতরে থাকা ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছেসারাহ মুলালি, প্রথম নারী আর্চবিশপ
গ্লোবাল অ্যাংলিকান ফিউচার কনফারেন্স থেকে বলা হয়েছে, সারাহ মুলালির নিয়োগ গির্জাকে আরও বিভক্ত করবে। কারণ, তিনি বিয়ে ও যৌন নৈতিকতা বিষয়ে বাইবেলে উল্লেখিত শিক্ষার বিপরীতে গিয়ে নতুন ব্যাখ্যার পক্ষে প্রচার করেছেন। আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়া, রুয়ান্ডা ও উগান্ডার বিশপরা ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
গ্রুপের পক্ষে থেকে দেওয়া বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘কিছু মানুষ ক্যান্টারবুরির প্রথম নারী আর্চবিশপ হিসেবে বিশপ মুলালির নিয়োগকে স্বাগত জানালেও অ্যাংলিকান কমিউনিয়নের বেশির ভাগ এখনো বিশ্বাস করেন, বাইবেলে বিশপ হওয়ার জন্য শুধু পুরুষদের কথা বলা আছে।’
আফ্রিকার রক্ষণশীল অ্যাংলিকান গির্জাগুলো আর্চবিশপ হিসেবে সারাহ মুলালির নিয়োগের তীব্র সমালোচনা করেছে, বিশেষ করে তিনি একজন নারী বলে।
২০১৮ সাল থেকে লন্ডনের বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সারাহ মুলালি। তিনি সমলিঙ্গ দম্পতিদের আশীর্বাদের পক্ষে সমর্থনকারী হিসেবে আগে থেকেই পরিচিত।
ভ্যাটিকান সারাহ মুলালিকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর শুভকামনা করেছে। ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস মুলালির মনোনয়ন অনুমোদন করেছেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
সারাহ ক্যান্টারবুরির আর্চবিশপ হিসেবে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেবেন।