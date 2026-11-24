প্রতিবেশী বাল্টিক দেশ এস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে একের পর এক বৈরী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলে প্রকাশ্য যুদ্ধের হুমকি দিয়েছে রাশিয়া। গতকাল সোমবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশটি এখন সরাসরি যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে।
সম্প্রতি এস্তোনিয়া রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সব সীমান্তপথ বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া বাল্টিক সাগরে একটি রুশ জাহাজে ইউক্রেনের হামলার ঘটনাও ঘটেছে।
এর জেরে গতকাল সোমবার মস্কো থেকে এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া এল।
এস্তোনিয়ার সীমান্ত বন্ধের সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাতে মস্কোয় নিযুক্ত দেশটির ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত (চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স) মারেক উহতেগিকে তলব করে রাশিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
এরপর এক বিবৃতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, ‘এস্তোনীয় কূটনীতিককে আবারও স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, এ ধরনের উসকানিমূলক ও চরম বিপজ্জনক কর্মকাণ্ড রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ বাধানোর পরিস্থিতি তৈরি করছে।’
এস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে ‘রুশ-বিদ্বেষী’ আচরণ করার অভিযোগও করেছে মস্কো। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, উত্তর-পশ্চিম রাশিয়ায় হামলা চালাতে ইউক্রেনীয় ড্রোনগুলোকে নীরবে নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে এস্তোনিয়া।
পাশাপাশি এস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে বাল্টিক সাগরে রাশিয়ার পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, রাশিয়া ও বেলারুশের শস্য পরিবহন বন্ধ করা, রুশ ভাষা নিষিদ্ধের চেষ্টা এবং রুশ অর্থোডক্স গির্জা বন্ধের হুমকির মতো অভিযোগও তুলেছে দেশটি।
এস্তোনিয়া এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ‘রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থ ও নাগরিকদের ন্যায্য অধিকারের সুরক্ষায় সর্বাত্মক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার রাশিয়ার রয়েছে।’
রুশ বংশোদ্ভূত এবং রুশ ভাষাভাষী বহু মানুষ এস্তোনিয়ায় বসবাস করে। মস্কো প্রায়ই দাবি করে থাকে সেখানে রুশ জনগোষ্ঠী বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। ২০১৪ সালে পূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অনুপ্রবেশের পেছনেও ওই অঞ্চলের রুশভাষীদের অধিকার খর্ব করার একই ধরনের অভিযোগ সামনে আনা হয়েছিল।
রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ, উত্তর-পশ্চিম রাশিয়ায় হামলা চালাতে ইউক্রেনীয় ড্রোনগুলোকে নীরবে নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে এস্তোনিয়া। পাশাপাশি এস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে বাল্টিক সাগরে রাশিয়ার পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, রাশিয়া ও বেলারুশের শস্য পরিবহন বন্ধ করা, রুশ ভাষা নিষিদ্ধের চেষ্টা এবং রুশ অর্থোডক্স গির্জা বন্ধের অভিযোগও তারা তুলেছে।
চলতি মাসের শুরুতে এস্তোনিয়া ঘোষণা দিয়েছিল, আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে অন্তত ছয় মাসের জন্য তারা রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সব সীমান্ত পারাপার বন্ধ করে দেবে।
এস্তোনিয়ার একটি প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগের চেষ্টার পেছনে ক্রেমলিনের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর হাত রয়েছে, এমন অভিযোগ তোলার পরই এস্তোনিয়া এই সিদ্ধান্ত নেয়। এ ঘটনার জেরে এস্তোনিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করেছে। ইউক্রেনের মিত্রদেশ এস্তোনিয়ার মতে, এটি ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মস্কোর চালানো বৃহত্তর বৈরী তৎপরতারই একটি অংশ।
অগ্নিসংযোগের চেষ্টার ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে রাশিয়া। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সীমান্ত বন্ধের এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত উল্টো ফল বয়ে আনবে। এর ফলে শুধু এস্তোনিয়াই নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও ন্যাটোতে থাকা তাদের মিত্ররাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
এস্তোনিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাশিয়ার সব অভিযোগের জবাব দেয়নি। তবে এক বিবৃতিতে ইউক্রেনের সামরিক অভিযানে নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেওয়ার বিষয়টি তারা সরাসরি অস্বীকার করেছে।
মন্ত্রণালয় থেকে আরও বলা হয়েছে, ‘আমরা সাধারণত রাশিয়ার অপপ্রচার নিয়ে কোনো মন্তব্য করি না বা এ নিয়ে তর্কে জড়াই না। তবে এ ক্ষেত্রে আবারও স্পষ্ট করে বলতে চাই, এস্তোনিয়া কখনোই অন্য কোনো দেশকে সামরিক অভিযানের জন্য নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেয়নি, ভবিষ্যতেও দেবে না। আমাদের অঞ্চলের অন্যান্য দেশও এ বিষয়ে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে।’
রাশিয়া অনেক দিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে, এস্তোনিয়া ও বাল্টিক অঞ্চলের অন্যান্য ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো ইউক্রেনের ড্রোনকে তাদের আকাশসীমা ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে।
ইউক্রেনের ড্রোন প্রায়ই ন্যাটোর আকাশসীমায় ঢুকে পড়ছে। তবে কিয়েভের দাবি, রাশিয়ার ‘সিগন্যাল জ্যাম’ করার কারণেই এমনটা হচ্ছে।
ন্যাটো দেশগুলো বরাবরই অন্য দেশের ড্রোনকে তাদের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। উল্টো এই অনুপ্রবেশের জন্য তারা রাশিয়াকেই দায়ী করেছে।
আমরা সাধারণত রাশিয়ার অপপ্রচার নিয়ে কোনো মন্তব্য করি না বা এ নিয়ে তর্কে জড়াই না। তবে এ ক্ষেত্রে আবারও স্পষ্ট করে বলতে চাই, এস্তোনিয়া কখনোই অন্য কোনো দেশকে সামরিক অভিযানের জন্য নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেয়নি, ভবিষ্যতেও দেবে না। আমাদের অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোও এ বিষয়ে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে।...এস্তোনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়
জার্মানির বার্লিনে এক বক্তব্যে ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটে বলেছেন, এস্তোনিয়ার পরিস্থিতির ওপর জোটটি নজর রাখছে। পাশাপাশি গত সপ্তাহে পোল্যান্ডের আকাশসীমায় রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ঢুকে পড়ার বিষয়টিও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
এর জবাব দেওয়ার মতো নানা বিকল্প ন্যাটোর হাতে রয়েছে বলেও হুঁশিয়ার করেন রুটে।
রুটে বলেন, ‘পোল্যান্ড ও এস্তোনিয়াসহ আশপাশের দেশগুলোর পরিস্থিতির দিকে আমাদের নজর রয়েছে। সামরিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে আমরা সব সময়ই আমাদের প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা খতিয়ে দেখি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাতে পরিবর্তন আনি।’