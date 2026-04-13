ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ার পর ওমানের মাসকাট উপকূলে নোঙর করে আছে তেলবাহী জাহাজ ‘লুওজিয়াশান’। ৭ মার্চ ২০২৬
ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ার পর ওমানের মাসকাট উপকূলে নোঙর করে আছে তেলবাহী জাহাজ ‘লুওজিয়াশান’। ৭ মার্চ ২০২৬
ইউরোপ

ইরানি বন্দর অবরোধে ট্রাম্পের পদক্ষেপে যোগ দেবে না যুক্তরাজ্য

বিবিসি

হরমুজ প্রণালিতে ইরানি বন্দর অবরোধ কার্যকর করতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর পদক্ষেপে যুক্তরাজ্য অংশ নেবে না। যুক্তরাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র এ কথা বলেছেন।

ওই মুখপাত্র বলেন, ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জাহাজ ও সেনা ইরানি বন্দর অবরোধে ব্যবহৃত হবে না। তবে অঞ্চলটিতে যুক্তরাজ্যের মাইন অপসারণকারী ইউনিটের তৎপরতা ও ড্রোনবিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র আরও বলেন, তাঁরা নৌ চলাচলের স্বাধীনতা ও হরমুজ প্রণালি খোলা রাখার নীতিকে সমর্থন করে যাবেন, যা বৈশ্বিক অর্থনীতিসহ যুক্তরাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

