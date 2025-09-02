ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে বেলজিয়াম, ইসরায়েলকে নিষেধাজ্ঞা

ফিলিস্তিনকে চলতি মাসের শেষ দিকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে বেলজিয়াম। বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রেভো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে আজ মঙ্গলবার এক পোস্টে এ ঘোষণা দিয়েছেন।
এক্সে দেওয়া পোস্টে প্রেভো লেখেন, ‘জাতিসংঘের অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে বেলজিয়াম! ইসরায়েলি সরকারের বিরুদ্ধে কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।’ বেলজিয়ামের উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন প্রেভো।
প্রেভো আরও বলেন, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ১২টি ‘কড়া নিষেধাজ্ঞা’ আরোপ করবে বেলজিয়াম। এর মধ্যে রয়েছে দখল করা বসতি থেকে পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা ও ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সরকারি ক্রয়নীতি পর্যালোচনা।
৯ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।
ফিলিস্তিনে, বিশেষ করে গাজায়, চলমান মানবিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বলেও যোগ করেন তিনি।
এর আগে জুলাই মাসের শেষ দিকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ ঘোষণা দিয়েছিলেন, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে তাঁর দেশ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। ৯ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।
মাখোঁর ঘোষণার পর আরও কয়েকটি দেশ একই পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা দেয়। তবে কোন কোন দেশ বলেছে, স্বীকৃতির ক্ষেত্রে তাদের কিছু শর্ত আরোপ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত জাতিসংঘের ১৪৭ সদস্যরাষ্ট্র ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই দেশগুলো জাতিসংঘের মোট সদস্যসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ।
বেলজিয়ামের স্বীকৃতি দেওয়ার এ ঘোষণা এমন এক সময়ে এল, যখন গাজায় ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৬৩ হাজার ৪৫৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ১ লাখ ৬০ হাজার ২৫৬ জন।