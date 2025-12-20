ক্রিট দ্বীপের রেথিমনো শহরের একটি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের বাইরে উদ্ধার আশ্রয়প্রার্থীরা
ইউরোপ

গ্রিস উপকূলে নৌকা থেকে বাংলাদেশিসহ ৫ শতাধিক আশ্রয়প্রার্থী উদ্ধার

আল–জাজিরা

গ্রিসের ক্রিট দ্বীপের দক্ষিণ থেকে প্রায় ৫৪০ জন আশ্রয়প্রার্থীকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁরা একটি মাছ ধরার নৌকায় ছিলেন। গ্রিসের উপকূলরক্ষী বাহিনী এ খবর জানিয়েছে।

গ্রিসের উপকূলরক্ষী বাহিনীর মুখপাত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সীমান্তবিষয়ক সংস্থা ‘ফ্রন্টেক্সের’ একটি নৌকা লিবিয়া সমুদ্রের ছোট দ্বীপ গ্যাভডোসের কাছাকাছি এলাকায় শুক্রবার ভোরে টহল দিচ্ছিল। এ সময় সম্ভাব্য আশ্রয়প্রার্থীদের নৌকাটি ফ্রন্টেক্সের কর্মীদের নজরে আসে। এরপর তাঁদের উদ্ধার করা হয়। নৌকাটি কোথা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

উদ্ধার হওয়া আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিসর, ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া, সুদান এবং ফিলিস্তিনের নাগরিক রয়েছেন। তাঁদের ক্রিট দ্বীপের রেথিমনো শহরে নেওয়া হয়েছে। সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তাঁদের আশ্রয় আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার আরেক ঘটনায় গ্যাভডোস উপকূলে বিপদে থাকা দুটি নৌকো থেকে ৬৫ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারীকে উদ্ধার করে ফ্রন্টেক্স।

২০১৫ ও ২০১৬ সালে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষ ইউরোপে প্রবেশ করেন। তাঁদের একটি বড় অংশ গ্রিস হয়ে ঢোকে। বেশির ভাগ আশ্রয় পেয়েছেন জার্মানিতে। সমুদ্রপথে ইউরোপে যাত্রা করা এসব আশ্রয়প্রার্থীর অনেকে লিবিয়া থেকে যাত্রা করতেন।

আগামী জুনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন অভিবাসন ও আশ্রয় চুক্তি কার্যকর হবে। চুক্তির আওতায় গ্রিস, সাইপ্রাস, স্পেন ও ইতালি অভিবাসন চাপ মোকাবিলায় সহায়তা পাবে।

তবে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিতসোটাকিস সম্প্রতি বলেছেন, নতুন চুক্তির আওতায় যেসব আশ্রয়প্রার্থীর নিরাপত্তাসংক্রান্ত্র দাবি বাতিল হবে, তাঁদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এই চুক্তির সমালোচনা করেছে। তারা সতর্ক করে বলেছে, এটি আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এ চুক্তির ফলে তাঁদের অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে।

প্রসঙ্গত, ক্রিট ও গ্যাভডোস ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত গ্রিসের মালিকানাধীন দুটি দ্বীপ। এর মধ্যে গ্যাভডোস ক্রিটের দক্ষিণে লিবীয় সাগরে অবস্থিত।=

