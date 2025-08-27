রুশ বাহিনী ঢুকে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ নিপ্রোপেত্রভস্ক অঞ্চলে, স্বীকার করল ইউক্রেন

রুশ বাহিনী ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় শিল্প এলাকা নিপ্রোপেত্রভস্কে ঢুকে পড়েছে এবং সেখানে অবস্থান গড়ার চেষ্টা করছে বলে স্বীকার করেছে ইউক্রেনীয় বাহিনী।
বিবিসিকে নিপ্রো অপারেশনাল-স্ট্র্যাটেজিক গ্রুপের কর্মকর্তা ভিক্টর ত্রেহুবভ বলেন, ‘নিপ্রোপেত্রভস্ক অঞ্চলে এত বড় আকারে হামলার ঘটনা এটাই প্রথম।’
বেশ কিছুদিন ধরেই রাশিয়া দাবি করে আসছিল যে তারা ওই এলাকায় ঢুকেছে। দোনেৎস্ক অঞ্চল থেকে আরও ভেতরে ইউক্রেনের ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টায় তাদের সেনারা এই পদক্ষেপ নিচ্ছে।
জুনের শুরুর দিকে রুশ কর্মকর্তারা বলেছিলেন, নিপ্রোপেত্রভস্ক অঞ্চলে অভিযান শুরু হয়েছে। তবে ইউক্রেনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলো বলছে, রুশ সেনারা আঞ্চলিক সীমান্ত সামান্যই অতিক্রম করতে পেরেছে।
গতকাল মঙ্গলবার ইউক্রেনের মানচিত্র নির্ধারণসংক্রান্ত প্রকল্প ডিপস্টেটের পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, রাশিয়া ওই অঞ্চলের ভেতরের দুটি গ্রাম দখল করেছে। গ্রাম দুটি হলো—জাপোরিজকে ও নোভোহ্রিহোরিভকা।
যুদ্ধ থামাতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চললেও নিপ্রোপেত্রভস্কে রাশিয়ার যেকোনো অগ্রগতি ইউক্রেনীয় সেনাদের মনোবল নষ্ট করবে। ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর চেষ্টায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করলেও তাতে খুব একটা অগ্রগতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।
তবে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফ এ কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তাঁরা এখনো জাপোরিজকেতে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন এবং নোভোহ্রিহোরিভকা গ্রামে এখনো তীব্র লড়াই চলছে।
ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরুর আগে নিপ্রোপেত্রভস্কে ৩০ লাখের বেশি মানুষ বসবাস করত। এটি দনবাসের পর ইউক্রেনের ভারী শিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল। দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল নিয়ে দনবাস গঠিত হয়েছে।
দোনেৎস্কসহ ইউক্রেনের পূর্ব দিকের আরও চারটি অঞ্চলের ওপর রাশিয়া নিয়ন্ত্রণ দাবি করলেও নিপ্রোপেত্রভস্কের ক্ষেত্রে তারা এমনটা করেনি। তবে তারা এ অঞ্চলের বড় শহরগুলোতে এমনকি আঞ্চলিক রাজধানী নিপ্রোতেও হামলা চালিয়েছে।
ভূখণ্ড দখলের অভিযানে রুশ বাহিনী ধীরগতিতে এগোচ্ছে। সেখানে অনেক হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে। এরপরও সাম্প্রতিক সময়ে তারা দোনেৎস্কে অগ্রগতি করতে পেরেছে।
চলতি মাসের শুরুতে পদাতিক সেনাদের ছোট একটি দল দোব্রোপিলিয়ার কাছে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা লাইনের বাইরে হঠাৎ ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) অগ্রসর হয়েছিল। তবে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, তাদের অগ্রযাত্রা থমকে আছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।