তুষারে ঢাকা পড়েছে উত্তর জার্মানি

আটলান্টিক সাগর থেকে আসা শক্তিশালী নিম্নচাপ ‘এল্লি’ রূপ নিয়েছে তুষারঝড়ে। এতে উত্তর জার্মানির অধিকাংশ এলাকা ঢাকা পড়েছে সাদা বরফের চাদরে। তুষারে আচ্ছাদিত সড়ক, বাড়িঘর, পার্ক, বনভূমি। গতকাল রোববারে ক্যামেরায় জার্মানির হ্যানোভার ঠিক এভাবে ধরা পড়েছে—
সরাফ আহমেদ
হ্যানোভার শহরের মেয়র ভবনের সামনের হ্রদ আচ্ছাদিত হয়ে আছে সাদা বরফে
হ্যানোভার শহরের ভিলি স্পান পার্কে হাতে টানা স্লেজ গাড়ি নিয়ে খেলছে শিশুরা
জমে যাওয়া বরফের ওপর কুকুর নিয়ে হাঁটছেন এক বাসিন্দা গতকাল রোববার ছুটির দিনে তুষারপাতের মধ্যেই মানুষ খোলা আকাশে হাঁটতে বের হয়েছে বরফে ঢাকা পড়েছে হাঁটাচলার পথ প্রবল তুষারপাতে ঢেকে গেছে গাছের গোড়া বরফে ঢাকা কাঠের সেতু বরফে আচ্ছাদিত সাদা বিস্তীর্ণ প্রান্তর বৃক্ষরাজি সেজেছে সাদা তুষারে তুষারে আবৃত ঝাউগাছ