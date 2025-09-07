রাশিয়ার ড্রোন হামলায় কিয়েভে একটি আবাসিক ভবনে আগুন জ্বলছে। ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইউরোপ

রাশিয়ার ড্রোন হামলায় কিয়েভে অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ আহত ৮, চার আবাসিক ভবনে আগুন

রয়টার্স কিয়েভ

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ অন্তত আটজন আহত হয়েছেন বলে আজ রোববার জানিয়েছেন ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা।

এ ছাড়া এদিনই রাশিয়ার ড্রোন হামলায় এ শহরের পূর্ব ও পশ্চিমে বেশ কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনে আগুন ধরে যায়।

মেয়র ভিটালি ক্লিৎসকো বলেন, নিপ্রো নদীর পূর্ব তীরে দারনিৎস্কি এলাকায় ভূপাতিত রুশ ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ থেকে একটি চারতলা আবাসিক ভবনে আগুন লেগে যায়। সেখানে উদ্ধার অভিযানকালে চিকিৎসাকর্মীদের ডাকা হয়।

টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে ক্লিৎসকো আরও বলেন, এ ঘটনায় অন্তঃসত্ত্বা এক নারীসহ আহত আরও দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ছাড়া ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ থেকে কিয়েভের পশ্চিমাঞ্চলের স্ভিয়াতোশিনস্কি এলাকায় ১৬ তলা একটি ভবন ও দুটি ৯ তলা ভবনের ওপরের অংশে আগুন লেগে যায় বলেও জানান মেয়র।

রাশিয়ার ড্রোন হামলায় কিয়েভে একটি আবাসিক ভবনে আগুন জ্বলছে। পাশেই দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখছেন এক বাসিন্দা। ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

রয়টার্সের প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকেরা একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন, যা দেখে তাঁদের মনে হয়েছে শহরে বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সক্রিয় ছিল।

রাজধানীর সামরিক প্রশাসনের প্রধান তিমুর তকাচেঙ্কো টেলিগ্রামে এক পোস্টে বলেন, রাশিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেবুঝে বেসামরিক স্থাপনায় হামলা চালাচ্ছে।

মস্কো এই হামলা নিয়ে তৎক্ষণাৎ কোনো মন্তব্য করেনি। তবে ইউক্রেন–রাশিয়া চলমান সংঘাতে উভয় পক্ষই বেসামরিক মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করার কথা অস্বীকার করে আসছে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া প্রতিবেশী দেশটিতে পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত এই সংঘাতে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন।

