ভ্লাদিমির পুতিন ও সের্গেই লাভরভ
ইউরোপ

ক্রেমলিনের ঘোষণা

পুতিন-লাভরভ মনোমালিন্য হয়নি

রয়টার্স মস্কো

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভকে কিছুদিন ধরেই জনসমক্ষে দেখা যাচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে নানা গুঞ্জন চলছিল। দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে লাভরভের মনোমালিন্যের খবরও সামনে আসতে শুরু করেছিল। তবে ক্রেমলিন গতকাল শুক্রবার এ ধরনের আশঙ্কার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে।

ক্রেমলিন নিশ্চিত করেছে, সের্গেই লাভরভ ভ্লাদিমির পুতিনের দৃষ্টি থেকে বাইরে চলে গেছেন—এমন অনুমান মিথ্যা।

মূলত গত মাসে হাঙ্গেরিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পুতিনের শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের চেষ্টা স্থগিত হওয়ার পর থেকে লাভরভ-পুতিনের মনোমালিন্যের খবর ছড়াতে শুরু করে।

সাবেক সোভিয়েত কূটনীতিক ৭৫ বছর বয়সী লাভরভ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য পরিচিত। সম্প্রতি ক্রেমলিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠকে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠেয় জি২০ সম্মেলনে লাভরভের পরিবর্তে অন্য কাউকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুতিন। এ ছাড়া দুই সপ্তাহ ধরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় লাভরভের ভ্রমণ পরিকল্পনা ও বক্তৃতার সূচি প্রকাশ করেনি। এ পরিবর্তনগুলো লাভরভের জন্য পুতিনের দৃষ্টি থেকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা তৈরি করেছে।

ক্রেমলিন মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, এসবের কিছুই সত্য নয়।

লাভরভ বর্তমান পদে কাজ চালিয়ে যাবেন কি না, তা নিশ্চিত করে পেসকভ বলেন, ‘লাভরভ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কাজ করছেন।’

গত ২০ অক্টোবর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন লাভরভ। পরের দিন ট্রাম্প বলেন, তিনি এমন একটি বৈঠক করতে চান না, যা সময়ের অপচয় হবে। পরে তিনি বলেন, সম্মেলন বাতিল করার কারণ হলো এটি উপযুক্ত মনে হয়নি।

রয়টার্স ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, লাভরভের মন্ত্রণালয় থেকে মেসেজ আসার পর ওয়াশিংটন নতুন সম্মেলন বাতিল করেছে, যা ইঙ্গিত দিয়েছে, মস্কো ইউক্রেন নিয়ে কঠোর দাবিতে আপস করতে প্রস্তুত নয়। ব্রিটেনের ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস সূত্র উদ্ধৃত করেছে, লাভরভের রুবিওর সঙ্গে কথোপকথন ওয়াশিংটনকে হতাশ করেছে।

