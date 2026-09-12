আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মাইকেল মার্টিনের (বাঁয়ে) সঙ্গে কথা বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মাইকেল মার্টিনের (বাঁয়ে) সঙ্গে কথা বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
ইউরোপ

দুই আয়ারল্যান্ডকে এক দেখতে চান ট্রাম্প, এখনই গণভোটে রাজি নয় যুক্তরাজ্য

রয়টার্স ডাবলিন ও লন্ডন

আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ও যুক্তরাজ্যশাসিত উত্তর আয়ারল্যান্ডকে এক দেশ হিসেবে দেখতে চান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি মনে করেন, শেষ পর্যন্ত দুই আয়ারল্যান্ড এক হয়ে যাবে।

তবে ট্রাম্পের এ মন্তব্যের পর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যামের কার্যালয় জানিয়েছে, আয়ারল্যান্ডের একত্রীকরণ নিয়ে সরকারের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন আসেনি। এর অর্থ হলো আয়ারল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডকে যুক্ত করে একটি ঐক্যবদ্ধ আয়ারল্যান্ড গঠনের জন্য নতুন গণভোট আয়োজনের মতো পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি।

আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মাইকেল মার্টিনের সঙ্গে আজ শনিবার রাজধানী ডাবলিনে বৈঠকের পর ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি কোনো সমস্যা তৈরি করতে চাই না। তবে আমি আপনাদের বলব, আমি আয়ারল্যান্ডকে এক দেখতে চাই।’

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমি যেভাবে বিষয়টি দেখি, শেষ পর্যন্ত তা ঘটবেই। আমার মনে হয়, এটি একটি দারুণ ব্যাপার হবে।’

তবে এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের মতামত গুরুত্বপূর্ণ বলেও স্বীকার করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘এখন যুক্তরাজ্যকে এ বিষয়ে কিছু বলতে হবে। তবে আমার মনে হয়, এটি একটি চমৎকার ব্যাপার হবে।’

যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সে প্রশ্নোত্তর পর্বে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম। লন্ডন, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬

ট্রাম্পের মন্তব্যের পর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক মুখপাত্র বলেন, আয়ারল্যান্ডের একত্রীকরণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বার্নহ্যামের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের সাংবিধানিক অবস্থান নিয়ে আবার গণভোট আয়োজনের সম্ভাবনা নিয়ে গত বুধবার পার্লামেন্টে আইনপ্রণেতাদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বার্নহ্যাম বলেন, ‘আরেকটি গণভোটের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমর্থন রয়েছে, এমন কোনো তথ্য আমার জানা নেই। আর যতক্ষণ না পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে, ততক্ষণ কোনো গণভোট হবে না।’

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র বলেন, ট্রাম্পের মন্তব্যের পরও বার্নহ্যামের ওই বক্তব্য সরকারের অবস্থান হিসেবে বহাল রয়েছে।

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