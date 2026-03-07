ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে একটি পাঁচতলা আবাসিক ভবন। ধ্বংসস্তূপ থেকে মরদেহ সরিয়ে নিচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। খারকিভ, ইউক্রেন, ৭ মার্চ, ২০২৬
ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে একটি পাঁচতলা আবাসিক ভবন। ধ্বংসস্তূপ থেকে মরদেহ সরিয়ে নিচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। খারকিভ, ইউক্রেন, ৭ মার্চ, ২০২৬
ইউরোপ

ইউক্রেনে ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত ১০

রয়টার্স খারকিভ

ইউক্রেনজুড়ে গতকাল শনিবার রাতভর ব্যাপক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর খারকিভে একটি পাঁচতলা আবাসিক ভবনে রাশিয়ার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ২ শিশুসহ অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৫ জন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, রাশিয়া অন্তত ৪৮০টি ড্রোন এবং ২৯টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে।

এসব হামলার মূল লক্ষ্য ছিল দেশটির বিদ্যুৎ খাত এবং রেল যোগাযোগ অবকাঠামো। খারকিভের মেয়র ইহোর তেরেখভ জানান, শহরের একটি পাঁচতলা আবাসিক ভবনে সরাসরি রুশ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানলে এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। হামলায় ১৯টি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্যিক ভবন, বিদ্যুৎ-সংযোগ লাইন ও ব্যক্তিগত গাড়িও ধ্বংস হয়েছে।

এদিকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ইন্টারফ্যাক্স নিউজ এজেন্সিকে জানিয়েছে, তারা ইউক্রেনের সামরিক শিল্প এলাকা, সামরিক বিমানবন্দর এবং জ্বালানি স্থাপনাগুলো লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে। রাজধানী কিয়েভেও এই হামলার প্রভাব পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সভিরিডেনকো জানিয়েছেন, কিয়েভে তিনটি জ্বালানি স্থাপনায় হামলা হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৩ জন।

আরও পড়ুন