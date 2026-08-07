সমুদ্রের নিচে বসবাস করতে নতুন প্রকল্প

এত দিন মহাকাশে বা ভিনগ্রহে বসবাসের প্রতিযোগিতার কথা শুনেছেন। তবে এবার পৃথিবীতে সমুদ্রের তলদেশে বসবাস উপযোগী স্টেশন তৈরির নতুন এক লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে। আর এ কাজে বড় অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করছে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।
সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ‘ডিপ’ সমুদ্রতলে মানুষের বসবাস উপযোগী ‘ভ্যানগার্ড’ নামের একটি স্টেশন তৈরি করেছে। ফ্লোরিডা কিজ ন্যাশনাল মেরিন স্যাঙ্কচুয়ারির ৫৬ ফুট গভীরে এটি স্থাপন করা হয়েছে। ৪০ বছরের মধ্যে মার্কিন জলসীমায় বসানো প্রথম সমুদ্রতল বাসস্থান এটি।
১৯৬০-এর দশকে জাক-ইভ কুস্তোর ‘কনশেল্ফ’ অভিযানের মাধ্যমে সমুদ্রতলে মানব বাসস্থানের সূচনা হয়েছিল। তবে চরম সীমাবদ্ধতা ও অতিরিক্ত খরচের কারণে সেই উদ্যোগ এক পর্যায়ে থমকে যায়। এরপর ১৯৯৩ সাল থেকে চালু থাকা ‘অ্যাকোয়ারিয়াস’-এর পর ভ্যানগার্ডই সমুদ্রতলে প্রথম বড় সংযোজন।
৩৫ ফুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট চওড়া ভ্যানগার্ডে চারজন গবেষক বা ‘অ্যাকোয়ানট’ টানা এক সপ্তাহ অবস্থান করতে পারবেন। ওপরের একটি বয়ার মাধ্যমে এতে তাজা বাতাস সরবরাহ করা হবে। ভবিষ্যতে সামরিক প্রশিক্ষণ, মহাকাশচারীদের প্রস্তুতি এবং শিক্ষা ও শিল্পচর্চার কাজেও এটি ব্যবহৃত হবে।