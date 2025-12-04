বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ গাড়ি অরাস সেনাটে চড়েন পুতিন, কী আছে এতে

বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আজ বৃহস্পতিবার ভারতে আসছেন। সঙ্গে আসছে তাঁর নিরাপত্তা বহর। এই বহরে আছে তাঁর ব্যবহৃত বিলাসবহুল সাঁজোয়া লিমোজিন গাড়ি অরাস সেনাট। এটি বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত যানবাহনগুলোর একটি।
চার বছরের মধ্যে এটি পুতিনের প্রথম ভারত সফর। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় অংশ নেবেন এবং রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে যোগ দেবেন।
যেসব বিশ্বনেতা সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা বলয়ে থাকেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম পুতিন। তিনি তাঁর সব সফরে বিশেষায়িত লিমোজিনটি নিয়ে যান।
অরাস সেনাটের খুঁটিনাটি
অরাস সেনাট রাশিয়ার নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি বিলাসবহুল লিমোজিন। দেশটির প্রেসিডেন্ট ও সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এটি। গাড়িটির ভেতরের অংশ অত্যন্ত বিলাসবহুল ও উচ্চ-প্রযুক্তিতে তৈরি।
রুশ মডেলের এই লিমোজিনের আগে পুতিন মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস ৬০০ গার্ড পুলম্যান ব্যবহার করতেন। তবে পরে মস্কো আমদানি করা গাড়ির পরিবর্তে নিজেদের কোর্তেজ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত গাড়ি সরকারি কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে। সরকারের জন্য অতি বিলাসবহুল ও সম্পূর্ণ সাঁজোয়া যান তৈরির জন্য এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল।
২০১৮ সালে পুতিনের শপথ অনুষ্ঠানে অরাস সেনাট উন্মোচন করা হয়। রাশিয়ার নামী ইনস্টিটিউট সোলার্স জেএসসি ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের তাওয়াজুন হোল্ডিংয়ের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় অরাস মোটরস গাড়িটি তৈরি করে।
২০২১ সালে এই লিমোজিনের ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়। এর পর থেকে লিমোজিনটি উচ্চপর্যায়ে বিভিন্ন কূটনৈতিক মুহূর্তে দেখা গেছে। ২০২৪ সালে এটি উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনকে উপহার দেওয়া হয়।
কেন অরাস সেনাটকে ‘অভেদ্য’ বলা হয়
চরম হুমকির মুখে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিতের সক্ষমতা রয়েছে অরাস সেনাটের। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—
লিমোজিনটি সম্পূর্ণ বুলেটপ্রুফ। এটির ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা প্রতিরোধের সক্ষমতা রয়েছে। গাড়িটি পানিতে পড়ে গেলে ভেসে থাকতে পারে ও নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর আগপর্যন্ত কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে। সব টায়ার নষ্ট হয়ে গেলেও গাড়িটি উচ্চগতিতে চলতে পারে।
রাসায়নিক হামলা প্রতিরোধে গাড়ির কেবিনে রয়েছে স্বতন্ত্র বায়ু-পরিশোধন ব্যবস্থা, যা ভেতরে বিষাক্ত গ্যাস ঢুকতে দেয় না। গাড়িটির ইঞ্জিন এত বেশি শক্তিশালী যে এটি ঘণ্টায় শূন্য থেকে ১০০ কিলোমিটার গতি ওঠাতে মাত্র ৬ থেকে ৯ সেকেন্ড সময় নেয়।
গাড়িটির ভেতরের অংশ অত্যন্ত বিলাসবহুল। চামড়ার আসন, হাতে বানানো কাঠের প্যানেল, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ও নিরাপদ যোগাযোগব্যবস্থা রয়েছে।
অরাস সেনাটের দাম
অরাস সেনাটের সাধারণ সংস্করণের দাম প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ রুবল। পুতিনের জন্য তৈরি বিশেষ সাঁজোয়া সংস্করণে গোপন নিরাপত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করায় এটির দাম সাধারণ মডেলের প্রায় দ্বিগুণ। এ সংস্করণ সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি করা হয় না।