আমি রাজা হলে রাজতন্ত্রকে বদলে দেব: যুবরাজ উইলিয়াম

নিজে রাজা হলে রাজতন্ত্রে বদল আনবেন বলে মন্তব্য করেছেন যুবরাজ উইলিয়াম। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেন। রাজপ্রাসাদের কয়েকটি সূত্র বলছে, এযাবৎকালে এটাই তাঁর সব চেয়ে খোলামেলা সাক্ষাৎকার।
উইন্ডসর ক্যাসলে প্রিন্স উইলিয়ামের সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন অভিনেতা ইউজিন লেভি, অ্যাপল টিভিপ্লাস শো ‘দ্য রিলাকট্যান্ট ট্র্যাভেলার’-এর জন্য।
মনখোলা আলাপের একপর্যায়ে ইউজিন জানতে চান, ভবিষ্যতে রাজা হলে যুবরাজ উইলিয়াম কী করবেন।
যুবরাজ বলেন, ‘মনে করি এভাবে বলতে পারি যে, আমার করণীয়র তালিকায় রয়েছে পরিবর্তন। ভালোর জন্য পরিবর্তন। এবং আমি সেই পরিবর্তনকে গ্রহণ করি, উপভোগ করি। আমি তাকে ভয় করি না। পরিবর্তন আনতে পারার ভাবনা বরং আমাকে উদ্দীপ্ত করে। বাড়াবাড়ি রকমের চরম কিছু নয়, কিন্তু যা হওয়া দরকার মনে করি, তেমন পরিবর্তন।
লেভিকে উইন্ডসর ক্যাসেল ঘুরে দেখাতে দেখাতে যুবরাজ উইলিয়াম এ কথাগুলো বলেন। একটি ইলেকট্রিক স্কুটারে চেপে প্রিয় অভিনেতার কাছে এসেছিলেন যুবরাজ। বললেন, এই বাহনে চেপেই তিনি প্রাসাদের চৌহদ্দিতে ঘোরাফেরা করেন।
যুবরাজ বলেন, তিনি বরাবর ‘আমেরিকান পাই’ সিনেমাগুলোর ভক্ত। উচ্ছৃঙ্খল আমোদে ভরপুর বয়ঃসন্ধিকাল নিয়ে তৈরি এই ছবিগুলোতে লেভিকে দেখা যায় এক উৎপীড়িত, ধৈর্যশীল বাবার ভূমিকায়।
প্রাসাদের সবচেয়ে অভিজাত কিছু কামরা ঘোরার সময় যুবরাজ উইলিয়াম তাঁর পারিবারিক ইতিহাস নিয়েও কথা বলেছেন।
তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয়, আপনি যদি সতর্ক না হন, তাহলে ইতিহাস আপনার ওপর সত্যিই বোঝার মতো চেপে বসতে পারে, নোঙর হয়ে বেঁধে রাখতে পারে। আপনার দম বন্ধ লাগতে পারে, মনে হতে পারে এর শেকল আপনাকে বেশি আটকে ফেলছে। আর আমি মনে করি, বর্তমানকালে বাঁচাটা জরুরি।‘
যুবরাজ উইলিয়াম ঐতিহ্যের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তবে একই সঙ্গে তিনি এটাও বলেছেন, রাজতন্ত্রকে প্রাসঙ্গিক রাখার জন্য সেটা নিয়ে প্রশ্ন করতে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই।
তিনি বলেন, ‘কখনো কখনো আপনি ঐতিহ্যের দিকে তাকান এবং ভাবেন, এটা কি আজকের সময়ে খাটে? এটা পালন করা কি এখনকার জন্য সঠিক কাজ? আমরা কি এখনো সেই প্রভাব ফেলতে পারছি, যা আমাদের ফেলতে পারতাম?’
বিবিসিকে লেভি বলেন, উইলিয়ামের এতটা খোলাখুলি কথাবার্তায় তিনি অবাক হয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমার কাছে এটি কেবল আলাপচারিতাই ছিল। এটাকে আমি কোনো স্কুপ বা খাসখবর হিসেবে ভাবছিলাম না।’
দিনশেষে আমেরিকান পাইয়ের এই অভিনেতাকে যুবরাজ বলেন, তিনি এমন একটি পৃথিবী গড়তে চান, যা নিয়ে তাঁর ছেলে গর্ব করতে পারবে।