পুতিনকে আলোচনার টেবিলে আসতেই হবে: ইইউ প্রধান

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে অবশ্যই ইউক্রেন নিয়ে শান্তি আলোচনায় বসতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রধান উরসুলা ভন ডার লেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনালাপের পর বৃহস্পতিবার এ কথা বলেছেন তিনি।
ট্রাম্পের প্রস্তাবে পুতিন-জেলেনস্কির আলোচনা আয়োজনে ক্রেমলিনের গড়িমসি দেখে এ আহ্বান জানালেন ভন ডার লেন।
ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট ভন ডার লেন এক বার্তায় বলেন, ‘কিয়েভে ভয়াবহ হামলার পর প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ও পরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বললাম। আমাদের ইইউর কার্যালয়ও এ হামলার শিকার হয়েছে। পুতিনকে আলোচনায় আসতেই হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘ইউক্রেনে ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ীভাবে শান্তি নিশ্চিত করতে হবে। এতে শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তার মাধ্যমে দেশটি নিরাপদ হয়ে উঠতে পারে।’
এদিকে ইউক্রেনে সংঘাত শুরুর পর থেকে গতরাতে অন্যতম বড় বোমা হামলা চালিয়েছে মস্কো। এ হামলায় অন্তত ১৭ জন নিহত হয়েছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনৈতিক মিশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হলে কিভাবে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে তা নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলো আলোচনা করছে।
ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় শান্তি পরিকল্পনার সমর্থনে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে ইউক্রেনে আমেরিকান সৈন্য মোতায়েন করবে না।
ভন ডার লেন লিখেছেন, ‘ইউরোপ সম্পূর্ণভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে।’ তিনি এ সময় ইউক্রেনের অস্ত্র তহবিলে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ইইউর নতুন বড় একটি কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।