নেপোলিয়ন তৃতীয়ের স্ত্রী ফরাসি সম্রাজ্ঞী ইউজেনির পরিধান করা মুক্তার সাজানো টিয়ারা। ১৯ অক্টোবর ল্যুভর জাদুঘর থেকে এটিও চুরি হয়েছে
ল্যুভর জাদুঘর থেকে মূল্যবান গয়না চুরির ঘটনায় আরও পাঁচজন গ্রেপ্তার

আল–জাজিরা

প্যারিসের ল্যুভর জাদুঘর থেকে অতিমূল্যবান গয়না চুরির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আরও পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন প্যারিসের সরকারি প্রসিকিউটর লর বেকো। এ নিয়ে গ্রেপ্তারের মোট সংখ্যা দাঁড়াল সাত। আগের দিন লর বেকো বলেছিলেন, আগে গ্রেপ্তার দুই সন্দেহভাজন চুরি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ‘আংশিকভাবে’ স্বীকার করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় রেডিও আরটিএলকে লর বেকো বলেন, নতুন গ্রেপ্তার পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে একজনকে ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ডিএনএর মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়েছে। পাঁচজনের মধ্যে তিনিই ছিলেন ‘অন্যতম প্রধান সন্দেহভাজন’।

প্রধান সন্দেহভাজনকে ‘নজরদারিতে’ রাখা হয়েছিল মন্তব্য করে লর বেকো জানান, এই পাঁচজনকে সেন-সাঁ-দনিসহ প্যারিসের বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে তাঁদের বিস্তারিত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

১৯ অক্টোবর সকালে একদল চোর ল্যুভর জাদুঘরের অ্যাপোলো গ্যালারিতে ওপরের তলার জানালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে চার মিনিটের মধ্যে অতিমূল্যবান আটটি গয়না চুরি করে নিয়ে যায়। চুরির ঘটনার সময় দর্শনার্থীরা বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাদুঘরটি ঘুরে দেখছিলেন। এ ঘটনা সারা বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করে।

চুরি হওয়া গয়নাগুলোর মধ্যে ১৯ শতকের টিয়ারা, নেকলেস, কানের দুল এবং ব্রোচ (ব্লাউজ বা কোটে লাগানো ছোট বা বড় ধাতব বা রত্নজাত অলংকার) রয়েছে। এসব গয়না ফরাসি সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন ও তৃতীয় নেপোলিয়নের স্ত্রীর মালিকানায় ছিল।

চুরির পরপরই তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল, চুরির ঘটনার সঙ্গে চারজন সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও চুরি যাওয়া গয়নার কোনোটি এখনো উদ্ধার করা যায়নি।

বুধবার সংবাদ সম্মেলনে বেকো জানান, দুজন সন্দেহভাজনকে আদালতের সামনে হাজির করা হবে। ‘সংঘবদ্ধ চুরির’ দায়ে তাঁদের সর্বোচ্চ সাজা ১৫ বছর এবং ‘অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের’ জন্য সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে।

প্রথম যে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের একজনের বয়স ৩৪ বছর। তিনি আলজেরিয়ার নাগরিক। অন্যজনের বয়স ৩৯ বছর। তিনি কোন দেশের নাগরিক, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। গত শনিবার (১৫ অক্টোবর) প্যারিসের উত্তরের অবেরভিলিয়েরস শহরতলি থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

